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- Украина
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У Зеленского назвали условие завершения активной фазы войны
Заключение «воздушного перемирия» станет сигналом о завершении активной фазы войны России против Украины, заявил Подоляк.
В случае договоренности между Украиной и Россией о прекращении ударов по воздуху активная фаза войны может завершиться.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью балтийскому изданию «Делфи».
«Без ударов по баллистике по центру города Киева или города Одессы, или портовой инфраструктуре — ничего не будет. В этот момент, как только воздушное перемирие, считайте, что активная фаза войны закончилась», — сказал Подоляк.
В то же время он уточнил, что РФ пока не может отказаться от ударов по гражданскому населению, потому что больше нет никаких преимуществ.
«Хочет этого (воздушного перемирия — Ред.) Украина — да. Будет это делать Россия — нет», — считает Подоляк.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что война в Украине вышла на новый уровень.
Напомним, министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров категорически исключил возможность перемирия и замораживания боевых действий в Украине.