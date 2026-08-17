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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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У Зеленского назвали условие завершения активной фазы войны

Заключение «воздушного перемирия» станет сигналом о завершении активной фазы войны России против Украины, заявил Подоляк.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Михаил Подоляк

Михаил Подоляк / © Getty Images

В случае договоренности между Украиной и Россией о прекращении ударов по воздуху активная фаза войны может завершиться.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью балтийскому изданию «Делфи».

«Без ударов по баллистике по центру города Киева или города Одессы, или портовой инфраструктуре — ничего не будет. В этот момент, как только воздушное перемирие, считайте, что активная фаза войны закончилась», — сказал Подоляк.

В то же время он уточнил, что РФ пока не может отказаться от ударов по гражданскому населению, потому что больше нет никаких преимуществ.

«Хочет этого (воздушного перемирия — Ред.) Украина — да. Будет это делать Россия — нет», — считает Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что война в Украине вышла на новый уровень.

Напомним, министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров категорически исключил возможность перемирия и замораживания боевых действий в Украине.

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