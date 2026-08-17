Давление на Киев не сработает: почему миссия Кушнера и Уиткоффа в Украине может провалиться

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Getty Images

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На переговорах в Киеве спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру вряд ли удастся протолкнуть требования по уступкам России, ведь сегодня Украина чувствует себя гораздо увереннее, чем год или два назад.

Об этом заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и НАТО в администрации Обамы Джим Таунсенд заявил в интервью Independence Avenue Media.

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«Время идет, в частности, через промежуточные выборы, но также и через президентские выборы. Думаю, республиканцы, и особенно Трамп, хотят здесь победить. Они хотят иметь возможность заявить, что именно они принесли мир Украине и России, каким бы этот мир ни был», — заявил Джим Таунсенд, комментируя предстоящий приезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину.

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По его словам, с момента последних переговоров ситуация Украины существенно улучшилась, поэтому она будет менее восприимчива к давлению.

«Думаю, когда эта команда приедет, она столкнется с другой ситуацией, чем та, которую они видели в прошлом году или два года назад. Они увидят Украину, которая довольно уверенно чувствует себя с учетом того, где она сейчас находится и чего ей удалось достичь. Украина также будет достаточно уверенно чувствовать себя в поддержке Европы. И она будет менее восприимчива к давлению с требованием уступить чем-то России, учитывая нынешнюю ситуацию, особенно в отношении Крыма, который Украина практически отрезала от поставок и так далее», — говорит он.

Также спецпосланники президента США увидят другого Путина, который будет очень чувствительно реагировать на мысль о том, что его дела идут уже не так хорошо, как раньше.

«Он будет очень чувствителен к потерям, которые несет. Очень чувствительны к ударам по России, которые нанесли серьезный ущерб ее энергетическому сектору. Так что он окажется в ситуации, когда не захочет признавать поражение. Он не обязательно видит победу в своих руках, хотя, возможно, и видит, но одно можно сказать наверняка: он уже не выглядит таким неуязвимым, как год назад», — говорит эксперт.

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Джим Таунсенд отмечает, что президент Дональд Трамп не хочет ассоциироваться с проигравшим, поэтому сейчас пытается играть на две стороны.

«Поэтому ситуация за столом переговоров будет другой. Виткофф и Джаред Кушнер, как я думаю, сначала имели целью выкрутить Зеленскому руки, чтобы он отказался от территорий на Донбассе, а это позволило бы Путину сказать: я одержал здесь победу, и выйти из войны, если этого Путину будет достаточно, чтобы заявить о победе. Звучит как Иран, не правда ли? Но я думаю, что сейчас такая тактика сработает», — говорит Джим Таунсенд.

Следовательно, Джим Таунсенд считает, что особых результатов от первого визита Кушнера и Уиткоффа в Украину ожидать не стоит.

«Думаю, они снова окажутся перед партнерами, не готовыми вести переговоры, партнерами, которые сейчас находятся совсем в другом положении, чем раньше. И тактика, которую Уиткофф и его команда могли использовать год или два назад, уже не будет эффективной, говорит он. — Поэтому я не ожидаю значительных результатов этой поездки, разве что Путин действительно испытывает настолько сильное давление, что ищет путь выхода. Но я пока не видел ничего убедительного, что бы свидетельствовало о том, что он находится именно в такой ситуации.

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Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, вероятно, приедут в Украину во второй половине августа во время мероприятий к 35-летию Независимости.

О визите Уиткоффа и Кушнера в рамках усилий по завершению войны сообщила также американская MAGA-блогер Лора Лумер, которая посетила с визитом Украину и поговорила с президентом Зеленским.

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