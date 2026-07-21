Путин не остановится, пока не произойдет это: громкое заявление Джонсона

Борис Джонсон / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не завершит войну против Украины, пока Запад не продемонстрирует единую и четкую позицию.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Джонсон заявил, что главной проблемой остается отсутствие однозначного сигнала от западных союзников по поводу будущего Украины.

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«Нам нужно положить этому конец. Одна из причин, по которой война до сих пор не закончилась, состоит в том, что Путин действительно не знает, чего мы, Запад, хотим. Пока Путин сочтет, что у него есть шанс сохранить неопределенность в отношении Украины, он будет продолжать нападать», — сказал Джонсон.

Какой шаг может изменить ситуацию

Политик считает, что одним из ключевых факторов завершения войны может стать возвращение Запада к четкой позиции членства Украины в НАТО.

«Чтобы Вашингтон, Лондон, Париж — везде — снова заявили о том, что раньше было официальной политикой, а именно: Украина должна вступить в НАТО», — подчеркнул Джонсон.

Бывший британский премьер также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может сыграть важную роль в давлении на Кремль. По словам Джонсона, Трамп способен прибегнуть к жестким внешнеполитическим шагам, которые могут заставить Россию изменить свою позицию.

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«Трамп может оказаться именно тем человеком, который сможет по-настоящему надавить на Путина и довести дело до конца», — заявил Джонсон.

Он также напомнил, что, по его мнению, Трамп уже демонстрировал готовность к решительным действиям во внешней политике, в частности, по отношению к Ирану.

Когда закончится война в Украине — последние прогнозы

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили поиск механизмов восстановления переговорного процесса и прекращения войны в Украине. Стороны проанализировали дипломатическую ситуацию, усилия Турции как посредника, а также настроения в российской элите по поводу продолжения войны и влияние украинских дальнобойных ударов на российское общество, экономику и политику.

Также, политолог Владимир Фесенко считает, что война в Украине в ближайшее время может обрести новую волну эскалации со стороны России. Он отметил, что позитивная риторика Трампа по отношению к Украине не означает кардинального изменения позиции США. Фесенко прогнозирует, что Россия может ответить эскалацией, в частности, массовой мобилизацией осенью, но «окно возможностей» для переговоров может появиться осенью благодаря украинским ударам. Самый реалистичный вариант — постепенная деэскалация из-за отдельных договоренностей.

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