Будет ли массированный обстрел 24 августа: полковник СБУ ответил

Нанесет ли Россия удар на 24 августа

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Массированный удар РФ в День Независимости 24 августа исключать нельзя, ведь диктатор Владимир Путин традиционно зациклен на различных важных датах.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Голос», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает «24 канал».

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«Сейчас у меня нет информации (об ударе на 24 августа — Ред.), потому что разведывательные данные добываются постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел — и все», — объяснил нардеп.

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По словам Костенко, при посредничестве США и европейских партнеров не исключены определенные договоренности по взаимному воздержанию от ударов, как это уже случалось во время отдельных резонансных событий. В частности, Кремль заинтересован в легитимизации собственных властей во время предстоящих выборов в РФ, проведение которых Украина способна сорвать регулярными воздушными тревогами и атаками по российской территории.

«В то же время Путину нужна максимальная легализация, потому что сейчас он продвигает тезисы о якобы нелегитимной украинской власти. Ему нужно, чтобы его за это не задевали. Поэтому, по моему мнению, этим нужно пользоваться, но я не исключаю, что при посредничестве США и других европейских партнеров россияне попытаются что-то разменять», — пояснил депутат.

Костенко отметил, что точная информация о том, будет ли массированный удар, появится ближе к 24 августа.

«Уже 23-24 августа состоится техническая разведка — и наша, и партнеров. Мы увидим активность русских пусковых установок и каналов связи. Тогда уж точно можно будет говорить, чего ожидать», — подытожил Роман Костенко, добавив, что украинцам в любом случае следует оставаться готовыми к возможным ударам врага.

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Напомним, что россияне массированно атаковали Одессу и пригород реактивными дронами: 12 человек получили ранения, разрушены дома.

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