Российская "Бандероль" залетела в Молдову из Украины: что известно (обновлено)

Бандероль / © youtube.com/Одесса как она есть

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Сегодня, 17 августа, из Одесской области в Молдову залетела российская ракета Бандероль.

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, воздушная цель двигалась с территории Одесщины и пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы.

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Также известно, что ракета пересекла границу страны во время массированной атаки РФ в Одесскую область.

По сообщению главы Одесского ОВА Олега Кипера, из-за атаки РФ по области пострадал частный сектор. В одном из домов взрывом полностью разрушило крышу и вспыхнул пожар, а ударная волна повредила соседние дома.

«Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы», — отметил Кипер.

Атака РФ на Одесщину. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, над Черным морем 17 августа зафиксирован российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Он может запустить по Украине крылатые ракеты Х-22.

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К слову, глава оборонного ведомства Молдовы заявил, что нарушения воздушного пространства российскими дронами представляют угрозу гражданскому населению.

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