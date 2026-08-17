ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Российская "Бандероль" залетела в Молдову из Украины: что известно (обновлено)

Российская ракета Бандероль залетела из Одесщины на территорию Молдовы.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Бандероль

Бандероль / © youtube.com/Одесса как она есть

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 17 августа, из Одесской области в Молдову залетела российская ракета Бандероль.

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По данным военных, воздушная цель двигалась с территории Одесщины и пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы.

Также известно, что ракета пересекла границу страны во время массированной атаки РФ в Одесскую область.

Сообщения.

Сообщения.

По сообщению главы Одесского ОВА Олега Кипера, из-за атаки РФ по области пострадал частный сектор. В одном из домов взрывом полностью разрушило крышу и вспыхнул пожар, а ударная волна повредила соседние дома.

«Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы», — отметил Кипер.

Атака РФ на Одесщину. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака РФ на Одесщину. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, над Черным морем 17 августа зафиксирован российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Он может запустить по Украине крылатые ракеты Х-22.

К слову, глава оборонного ведомства Молдовы заявил, что нарушения воздушного пространства российскими дронами представляют угрозу гражданскому населению.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie