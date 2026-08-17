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Российская "Бандероль" залетела в Молдову из Украины: что известно (обновлено)
Российская ракета Бандероль залетела из Одесщины на территорию Молдовы.
Сегодня, 17 августа, из Одесской области в Молдову залетела российская ракета Бандероль.
Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины.
По данным военных, воздушная цель двигалась с территории Одесщины и пересекла государственную границу Украины в направлении Молдовы.
Также известно, что ракета пересекла границу страны во время массированной атаки РФ в Одесскую область.
По сообщению главы Одесского ОВА Олега Кипера, из-за атаки РФ по области пострадал частный сектор. В одном из домов взрывом полностью разрушило крышу и вспыхнул пожар, а ударная волна повредила соседние дома.
«Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы», — отметил Кипер.
Напомним, над Черным морем 17 августа зафиксирован российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Он может запустить по Украине крылатые ракеты Х-22.
К слову, глава оборонного ведомства Молдовы заявил, что нарушения воздушного пространства российскими дронами представляют угрозу гражданскому населению.