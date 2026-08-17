Женщины отказались от 26 миллионов долларов из-за «страшного суда»

Женщины отказались от 26 миллионов долларов / © Фото из открытых источников

Реклама

В США женщины отказались продать свою семейную ферму за 26 миллионов долларов. Они заявили, что считают себя «сельскими жителями» и никуда не хотят уезжать.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

82-летняя Ида Гаддлстон и её 54-летняя дочь Делсия Бэйр владеют соседними участками в округе Мейсон, штат Кентукки, где застройщики, связанные с крупным проектом строительства центра обработки данных, пытаются скупить землю.

Реклама

Мать с дочерью заявили, что им предложили в общей сложности 26,48 млн долларов за земли, которые их семья возделывала почти 200 лет. Всего в собственности женщин находится 485 гектаров земли.

Сначала женщины согласились на сделку, но отказались от неё, узнав, что земля будет использована для строительства гипермасштабного центра обработки данных мощностью 2,2 гигаватта.

«Убирайтесь отсюда и больше не возвращайтесь», — сказала Бейр представителю компании.

Теперь эти женщины, которые сами называют себя «богобоязненными деревенскими простодушными женщинами», оказались в центре ожесточённой общенациональной дискуссии.

Реклама

«Я никогда не думала, что придется сражаться с центром обработки данных. Я думала, что живу в самой отдалённой глуши, какую только можно себе представить», — сказала Делсия.

Компания, стоящая за проектом строительства центра обработки данных, до сих пор оставалась неизвестной, но новые доказательства, появившиеся в этом месяце, указывают на компанию Meta. Представитель Meta сообщил изданию, что решение о реализации проекта в этом районе ещё не принято.

Компания, планирующая строительство центра обработки данных, предложила соседям огромные суммы денег. И они согласились.

По словам представителей округа, таинственная компания согласилась полностью профинансировать строительство дорог, водопроводной, канализационной, оптоволоконной и электрической инфраструктуры, гарантируя, что община не понесет никаких расходов. Ожидается также, что проект создаст 400 постоянных рабочих мест с шестизначной заработной платой.

Реклама

Но Ида Гаддлстон в это не верит: «Я говорю, что они лгут», — заявила она изданию.

Дед и прадед Гаддлстонов когда-то возделывали эту землю, выращивая пшеницу во время Великой депрессии. Она сказала, что хочет сохранить наследие своей семьи, насчитывающей несколько поколений.

«Если я уйду с этого участка, и он станет местом для центра искусственного интеллекта, меня могут привлечь к ответственности за это в час Страшного суда», — считает женщина.

Её дочь добавила, что «искусственный интеллект приведёт к уничтожению человеческой расы».

Новости партнеров

Новости партнеров