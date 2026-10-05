Женщины более эмоциональны, чем мужчины: исследование / © pexels.com

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Исследование американских ученых показало: эмоции мужчин в течение дня могут колебаться примерно так же, как и женские. А представление о чрезмерной женской эмоциональности в значительной степени может быть связано с тем, как общество воспринимает и оценивает проявления чувств у представителей разных полов.

Действительно ли женщины эмоциональнее мужчин

Ученые из Мичиганского университета и Университета Пердью решили проверить, существует ли существенная разница в эмоциональных колебаниях мужчин и женщин.

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В исследовании приняли участие 142 человека, за эмоциональным состоянием которых наблюдали в течение 75 дней. Женщин разделили на несколько групп: участниц с природным менструальным циклом и принимавших различные виды оральных контрацептивов.

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Исследователи анализировали ежедневные изменения эмоций участников, в частности изменчивость, устойчивость во времени и цикличность.

Результат оказался интересным: ученые получили гораздо больше доказательств в пользу схожести эмоциональных колебаний мужчин и женщин, чем в пользу существенных отличий между ними. Авторы научной работы отмечают, что даже если определенные отличия существуют, их эффект, вероятно, очень мал.

То есть утверждение, что женщины от природы значительно эмоциональнее мужчин, это исследование не подтверждает.

А как насчет женских гормонов

Один из самых распространенных аргументов в пользу повышенной женской эмоциональности — гормональные колебания в течение менструального цикла.

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Именно поэтому исследователи отдельно сравнивали женщин с естественным циклом и участниц, которые использовали разные виды оральных контрацептивов. Последние могут изменять естественные колебания гормонов.

Однако и здесь существенной разницы в общей изменчивости эмоций выявить не удалось. Результаты показали больше сходств, чем отличий не только между мужчинами и женщинами, но и между разными группами женщин.

Это не значит, что гормоны вообще не влияют на самочувствие или настроение. Авторы отмечают, что на эмоции могут влиять различные факторы — от гормонов до сна, питания, физической активности, социального взаимодействия и повседневных событий. Однако полученные результаты не подтвердили предположение, что из-за гормональных особенностей эмоции женщин в целом значительно изменчивее.

Почему тогда женщины считают более эмоциональными

Причина может заключаться не только в эмоциях, но и в том, как общество трактует их проявления.

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Одно и то же эмоциональное поведение мужчины и женщины может получать совершенно разные оценки. Исследовательница Адриен Белц приводила простой пример: мужчину, бурно реагирующего во время спортивного матча, могут назвать страстным болельщиком, тогда как эмоциональную реакцию женщины при других обстоятельствах могут воспринять как иррациональную.

Из-за таких социальных установок может возникать впечатление, что именно женщины чаще руководствуются чувствами.

В то же время мужские проявления сильных эмоций могут просто называться другими словами. Раздражение, гнев, азарт или чрезмерный восторг — это также эмоциональные реакции, хотя в повседневной жизни их не всегда воспринимают как признаки «эмоциональности».

Мужчины и женщины могут по-разному выражать чувство

Важно различать переживания эмоции и ее внешнее выражение.

Человек может испытывать сильный страх, печаль, обиду или тревогу, но почти не демонстрировать их окружению. Отсутствие заметной реакции не обязательно означает отсутствие чувств.

Именно поэтому внешнее поведение не всегда позволяет определить, кто более эмоциональный — мужчины или женщины.

На то, как человек проявляет чувства, могут влиять на воспитание, культурные нормы, окружение и ожидание общества. Поэтому отличия, которые мы видим в поведении мужчин и женщин, не обязательно означают столь же значительные отличия во внутренних переживаниях.

Что на самом деле показало исследование

Научная работа не доказывает, что мужчины и женщины совершенно одинаковы во всех аспектах эмоциональной жизни. Ее вывод гораздо более конкретный.

В течение 75 дней наблюдений исследователи не получили убедительных доказательств того, что ежедневные эмоциональные колебания женщин в целом сильнее, чем у мужчин. Более того, статистический анализ дал примерно втрое больше доказательств в пользу отсутствия половых различий в исследуемой эмоциональной изменчивости, чем в пользу их наличия.

Следовательно, обычное утверждение «женщины просто более эмоциональные» является чрезмерным упрощением. Мужчины также испытывают эмоциональные подъемы и спады, даже если способы их проявления могут отличаться.

FAQ

Кто более эмоциональный — мужчины или женщины?

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, не выявило существенной разницы в общей изменчивости ежедневных эмоций мужчин и женщин. В течение 75 дней эмоциональные колебания участников обоих полов были гораздо более схожими, чем разными.

Правда ли, что женщины эмоциональнее мужчин из-за гормонов?

Гормоны могут влиять на эмоциональное состояние, однако исследование не подтвердило, что из-за гормональных колебаний женщины в целом имеют более изменчивые эмоции, чем мужчины. Ученые также не выявили значимых отличий между женщинами с природным менструальным циклом и участницами, которые использовали разные виды оральных контрацептивов.

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