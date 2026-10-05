Лямец: деньги в бюджете есть, а правительство искусственно создало кризис с платежами громад

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Об этом заявил экономический журналист и политолог Сергей Лямец.

По его словам, правительственное постановление №590 создало ситуацию, когда деньги местных бюджетов фактически оказались под контролем центральных властей.

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«Это очень цинично, потому что у местной власти действительно есть деньги, а по закону на нее возложена куча ответственности — в частности, за работу школ, больниц, общественного транспорта и т.д. Но правительство постановлением №590 лишило его возможности распоряжаться своими счетами. Сергей Корецкий решил, что именно он будет определять приоритеты в трате денег», - написал Лямец.

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Последствия блокировки платежей уже проявились в разных регионах. Во Львове, по его словам, без зарплат остались водители электротранспорта и дворники, а задержки платежей составляют от нескольких дней до двух недель. В частности возникли проблемы с оплатой газа для местного теплоэнерго.

В Тернополе не были произведены платежи КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» на 20,6 млн грн. Среди них – 4,8 млн грн зарплат, 4,2 млн грн за электроэнергию, 3,2 млн грн за газ и 5,6 млн грн за водоснабжение.

В Кропивницком из-за заблокированного финансирования на грани полной остановки оказались автобусы коммунального предприятия «Электротранс».

«В чем тут дело? Как такое могло произойти? Ответ очень прост. Правительство потратило больше, чем было. А собрало денег меньше, чем было. Поэтому оно запустило руку в карман местных властей», — отметил Лямец.

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Он объясняет, что проблема возникает из-за самого механизма работы Единого казначейского счета.

«Средства правительства и местных властей находятся в одной и той же корзине — она называется Единый казначейский счет (ЕКР). Тратить из этой корзины может исключительно Государственное казначейство — своеобразный кассир правительства. Если местные власти хотят оплатить средства, они должны составить кучу документов, и все равно последнее слово остается за Госказначейством, которое подчинено исключительно правительству».

По словам эксперта, правительство дополнительно усилило контроль постановлением №590: если средств на ЕКР недостаточно для выполнения расходов Кабмина, Казначейство может производить платежи только по разрешению правительства.

«Получается, что у местных органов власти есть деньги исключительно на бумаге, но пользоваться ими не могут. Искусственная заморозка счетов уже почти повлекла за собой настоящий коллапс по всей стране», — пишет Лямец.

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Он также считает необоснованным объяснение, что блокировка платежей является следствием недостаточного международного финансирования.

«На самом деле проблема даже не в международных партнерах, а в самом правительстве. Это оно не выполнило обязательства перед Европейским Советом, из-за чего недополучило ряд траншей международной помощи. Это оно не прилагает усилий к тому, чтобы стимулировать экономику и находить новые источники. Теперь за эту халатность должны расплачиваться жители городов и городков Украины», — заявил эксперт.

В то же время, 1 октября Еврокомиссия и Украина подтвердили, что ресурсы для полного покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год найдены и согласованы.

По мнению Лямца, аргумент о необходимости финансирования обороны используется правительством для оправдания ограничений.

«Если все происходит именно так, то это в основном манипуляция. Капитальные расходы – это третья очередь платежей, а правительство Корецкого остановило финансирование второй очереди. Под запрет попали не брусчатка и бордюры, а текущие расходы по поддержанию жизнедеятельности больниц, коммунальных предприятий, тепловиков и детсадов. То есть, под ударом оказалась инфраструктура выживания городов по всей стране. Именно об этом говорит Ассоциация городов».

Лямец отмечает, что в результате такого решения центральной власти ответственность за проблемы на местах фактически переводится на мэров и местные советы.

«Получается, что ответственность за неурядицы жителей городов полностью ложится на местные власти. Именно мэры и местные советы будут нести ответственность, если скорая или спасатели не смогут добраться до места обстрела. В то же время, я предполагаю, правительство будет критиковать местную власть за бездействие и невыполнение своих функций».

По словам эксперта, в результате сложилась ситуация, когда деньги у громад есть, но решение о том, смогут ли они ими воспользоваться, фактически принимает центральная власть.

«В настоящее время оно создало реальную проблему в пределах страны, и очень похоже на то, что ответственность за это оно будет возлагать на международных партнеров и местную власть. А главное, именно его рука лежит на кнопке, по которой Госказначейство тратит средства», – резюмировал Лямец.

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