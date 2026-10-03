Украина — Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина — Венгрия / © Associated Press

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В понедельник, 5 октября, сборная Украины по футболу сыграет против Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Команды уже встречались в первом туре 25 сентября, когда украинцы победили в Будапеште со счетом 1:0.

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Сборная Украины сейчас занимает второе место в группе 2 Дивизиона B, набрав 4 очка. После победы над венграми команда Андреа Мальдеры сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

Венгры после поражения от Украины сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и обыграли Грузию (1:0). Венгрия (4 балла) находится на третьей позиции, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером этого квартета является Северная Ирландия (7 пунктов). Грузия (1 балл) идет последней.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Венгрия на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

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