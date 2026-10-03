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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Супермодель Хайди Клум в асимметричном костюме эффектно закрыла показ в Париже

Звезда вышла на подиум на показе в рамках Недели моды.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — эффектно появилась на подиуме во время Недели моды в Париже. Модель стала финальной участницей показа Ottolinger коллекции весна-лето 2027, продемонстрировав один из самых необычных образов шоу.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

На Клум был черный деконструированный костюм. Приталенный жакет она сочетала с асимметричной белой блузкой, которая выглядывала из-под пиджака. Брюки имели необычный крой со смещенной посадкой и открывали часть бедра.

Образ модель дополнила черно-красными остроносыми туфлями на высоких каблуках. Длинные светлые волосы Клум оставила распущенными, уложив их мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на глаза. Хайди уверенно прошлась по подиуму и завершила показ, после чего поприветствовала гостей шоу. Ее появление стало одним из ярких моментов парижской Недели моды.

Ранее, напомним, на подиум вернулась спустя 9-летний перерыв топ-модель Миранда Керр.

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