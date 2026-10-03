С гантелями и штангой: 61-летняя Паулина Поризкова позировала в спортзале

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

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61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова опубликовала в своем Instagram видео с тренировки и рассказала поклонникам о своем спортивном режиме.

Поризкова призналась, что занимается два-три раза в неделю, чередуя тренировки на разные группы мышц. Одно занятие она посвящает верхней части тела, следующее — нижней, чтобы давать мышцам достаточно времени на восстановление.

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Иногда модель также добавляет в свой график пилатес. По словам Поризковой, регулярные силовые тренировки помогают ей становиться сильнее и поддерживать хорошую физическую форму.

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Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

«Несколько недель назад мы с мужем были на чудесной свадьбе лучшего друга моего сына. Вокруг было полно молодежи — ровесников наших детей, — но мы перетанцевали практически всех.

Ощущение, что в свои шестьдесят с небольшим мы находимся в лучшей физической форме за всю жизнь, стало для нас настоящим открытием.

И это после операции по замене обоих тазобедренных суставов (из-за чего я годами испытывала сильную боль), после набора веса в период менопаузы, после проблем Джеффа с коленом и при наличии артрита плечевых суставов у нас обоих… и все же мы никогда еще не чувствовали себя так комфортно и непринужденно в собственном теле. Мне никогда не было так хорошо в своем теле, как сейчас, в 61 год», — написала Паулина под видео.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Модель не раз рассказывала о своем отношении к возрасту и важности заботы о теле. При этом она делает акцент не только на внешнем виде, но и на силе и физическом здоровье.

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На видео Поризкова продемонстрировала фрагменты своего занятия с отягощениями, показав, что даже в 61 год продолжает активно работать над мышцами и выносливостью, занимаясь с гантелями и штангой.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Ранее, напомним, мы писали о 12-минутной тренировке 81-летней актрисы Хелен Миррен — она занимается по программе военнослужащих.

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