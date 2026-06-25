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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

61-летняя модель Паулина Поризкова с глубоким декольте и в купальнике снялась для глянца

Звезда появилась в стильной фотосессии для популярного журнала.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Паулина Поризкова

Паулина Поризкова

61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова стала главной звездой нового номера Madame Figaro. На обложке глянца она появилась в обтягивающем нюдовом платье и с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Паулина Поризкова

Паулина Поризкова

Во время фотосессии модель примерила эффектные образы, которые подобрали для нее стилисты. Автором снимков выступил фотограф Росио Рамос.

(чтобы увидеть все фото, листайте вправо)

В интервью журнала Паулина рассказала об эйджизме, принятии себя, карьере и старении.

В 61 год Поризкова говорит, что чувствует себя более свободной и счастливой, чем когда-либо. Она считает, что после 60 жизнь вовсе не заканчивается, а впереди остается еще «около двадцати хороших лет», которые можно прожить активно и с удовольствием.

Паулина Поризкова

Паулина Поризкова

Модель продолжает открыто выступать против эйджизма. Она называет себя «активисткой возраста» и считает, что женщины не должны исчезать из публичного пространства после 50–60 лет только потому, что общество привыкло ассоциировать красоту исключительно с молодостью.

Паулина признается, что сейчас ценит не только внешность, но и возможность заниматься любимыми делами, путешествовать, ездить на велосипеде, любить и строить новые отношения. По ее словам, именно сейчас она ощущает настоящую внутреннюю свободу.

Паулина Поризкова

Паулина Поризкова

Она также рассказала о своем подкасте и работе в социальных сетях, где стремится честно говорить о взрослении, принятии себя и изменениях, которые происходят с телом и жизнью с возрастом.

Ранее, напомним, Паулина Поризкова позировала топлес для глянца.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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