61-летняя модель Паулина Поризкова с глубоким декольте и в купальнике снялась для глянца

Паулина Поризкова

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61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова стала главной звездой нового номера Madame Figaro. На обложке глянца она появилась в обтягивающем нюдовом платье и с обнаженной грудью, которую прикрыла рукой.

Паулина Поризкова

Во время фотосессии модель примерила эффектные образы, которые подобрали для нее стилисты. Автором снимков выступил фотограф Росио Рамос.

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В интервью журнала Паулина рассказала об эйджизме, принятии себя, карьере и старении.

В 61 год Поризкова говорит, что чувствует себя более свободной и счастливой, чем когда-либо. Она считает, что после 60 жизнь вовсе не заканчивается, а впереди остается еще «около двадцати хороших лет», которые можно прожить активно и с удовольствием.

Паулина Поризкова

Модель продолжает открыто выступать против эйджизма. Она называет себя «активисткой возраста» и считает, что женщины не должны исчезать из публичного пространства после 50–60 лет только потому, что общество привыкло ассоциировать красоту исключительно с молодостью.

Паулина признается, что сейчас ценит не только внешность, но и возможность заниматься любимыми делами, путешествовать, ездить на велосипеде, любить и строить новые отношения. По ее словам, именно сейчас она ощущает настоящую внутреннюю свободу.

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Паулина Поризкова

Она также рассказала о своем подкасте и работе в социальных сетях, где стремится честно говорить о взрослении, принятии себя и изменениях, которые происходят с телом и жизнью с возрастом.

Ранее, напомним, Паулина Поризкова позировала топлес для глянца.

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