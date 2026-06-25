Королева Матильда в нежном желтом платье прогулялась по саду с императорской четой Японии

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

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Император Японии Нарухито и императрица Масако завершили свою международную поездку, которая включала государственные визиты в Нидерланды и Бельгию, перед возвращением в Токио.

Однако, прежде чем отправиться в аэропорт, король Бельгии Филипп и королева Матильда хотели в последний раз выступить в роли хозяев, прогулявшись по дворцу Лакен, официальной резиденции королевской семьи.

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

Прощальный день начался с приятной экскурсии по королевским оранжереям на территории дворцового комплекса, после чего они отправились к одному из самых знаковых памятников Брюсселя, тесно связанному с японской культурой: Японской башне.

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Королева Матильда выбрала из своего гардероба изысканное платье с вырезом-лодочкой от Natan нежного масляно-желтого оттенка. Это очень особенное платье, которое она недавно впервые надела во время поездки в Гарвардский университет на выпускную церемонию своей старшей дочери, принцессы Елизаветы.

В этот раз королева дополнила образ классическими туфлями-лодочками телесного цвета от Dior и золотыми серьгами от испанского бренда Nunu BCN.

Напомним, во время государственного банкета, организованного в честь японских гостей, королева Матильда появилась в платье от Armani Prive с небольшим шлейфом и рукавами три четверти, а на голове у нее была тиара «Девять провинций».

Королева Матильда, император Нарухито, король Филипп и императрица Масако / © Getty Images

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