ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в нежном желтом платье прогулялась по саду с императорской четой Японии

Королева Матильда и король Филипп прогулялись вместе с императором Нарухито и императрицей Масако по Королевским оранжереям Лакена в рамках государственного визита императора и императрицы Японии в Бельгию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

Император Японии Нарухито и императрица Масако завершили свою международную поездку, которая включала государственные визиты в Нидерланды и Бельгию, перед возвращением в Токио.

Однако, прежде чем отправиться в аэропорт, король Бельгии Филипп и королева Матильда хотели в последний раз выступить в роли хозяев, прогулявшись по дворцу Лакен, официальной резиденции королевской семьи.

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп, императрица Масако, император Нарухито и королева Матильда / © Getty Images

Прощальный день начался с приятной экскурсии по королевским оранжереям на территории дворцового комплекса, после чего они отправились к одному из самых знаковых памятников Брюсселя, тесно связанному с японской культурой: Японской башне.

Королева Матильда выбрала из своего гардероба изысканное платье с вырезом-лодочкой от Natan нежного масляно-желтого оттенка. Это очень особенное платье, которое она недавно впервые надела во время поездки в Гарвардский университет на выпускную церемонию своей старшей дочери, принцессы Елизаветы.

В этот раз королева дополнила образ классическими туфлями-лодочками телесного цвета от Dior и золотыми серьгами от испанского бренда Nunu BCN.

Напомним, во время государственного банкета, организованного в честь японских гостей, королева Матильда появилась в платье от Armani Prive с небольшим шлейфом и рукавами три четверти, а на голове у нее была тиара «Девять провинций».

Королева Матильда, император Нарухито, король Филипп и императрица Масако / © Getty Images

Королева Матильда, император Нарухито, король Филипп и императрица Масако / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie