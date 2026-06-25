Действительно ли ВСУ выбили врага из Кинбурнской косы: в ВМС выступили с заявлением

Украинский флаг на Кинбурнской косе / © скриншот с видео

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Украинские военные установили флаг на Кинбурнской косе, но это не означает полное освобождение территории от российских оккупантов. Там продолжаются боевые действия и системно уничтожается логистика врага.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает «Суспільне Миколаїв».

Плетенчук не подтвердил отступление врага из Кинбурнской косы, отметив, что оно остается стратегически важным для российских войск.

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«Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это процесс последовательный, не первый год, даже не месяц он продолжается. Но по состоянию на данный момент Кинбурнская коса — это зона боевых действий«, — сообщил спикер ВМС.

Напомним, ранее 25 июня Региональное управление Сил терробороны «Юг» сообщило, что украинские защитники вытеснили оккупантов с позиций на Кинбурнской косе, где уже подняли национальный флаг. Утверждалось, что враг вынужден отступать и эвакуировать уцелевший личный состав под давлением Сил обороны Украины.

К слову, накануне ВСУ уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, который являлся важным логистическим узлом для российских захватчиков.

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