В её образе снова появилась паутина: Зендея появилась на публике в винтажном наряде

Зендея / © Getty Images

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Зендея, после своего оригинального появления в футболке за 35 долларов, снова смогла удивить, ведь надела креативное винтажное платье от John Galliano из коллекции весна-лето 1997 года.

Наряд был выполнен из синей ткани, украшенной принтом в виде облаков и золотых изображений знаков зодиака. Также на платье были аппликации в виде звёзд и украшения-медальоны, также посвящённые астрологической тематике. Подол юбки был асимметричным и украшен эффектными воланами.

Зендея / © Getty Images

Главным украшением наряда стала паутина на спине платья, которая была выполнена из серебряных цепочек. Этот элемент образа вновь стал отсылкой к тематике фильма «Человек-паук», который актриса продвигает.

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Однако в образе Зендеи также можно разглядеть украшения от Tiffany & Co. и туфли от Christian Louboutin.

Зендея / © Getty Images

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