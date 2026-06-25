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- Шоу-бизнес
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В её образе снова появилась паутина: Зендея появилась на публике в винтажном наряде
Платье звезды отличалось необычным дизайном в астрологической тематике.
Зендея, после своего оригинального появления в футболке за 35 долларов, снова смогла удивить, ведь надела креативное винтажное платье от John Galliano из коллекции весна-лето 1997 года.
Наряд был выполнен из синей ткани, украшенной принтом в виде облаков и золотых изображений знаков зодиака. Также на платье были аппликации в виде звёзд и украшения-медальоны, также посвящённые астрологической тематике. Подол юбки был асимметричным и украшен эффектными воланами.
Главным украшением наряда стала паутина на спине платья, которая была выполнена из серебряных цепочек. Этот элемент образа вновь стал отсылкой к тематике фильма «Человек-паук», который актриса продвигает.
Однако в образе Зендеи также можно разглядеть украшения от Tiffany & Co. и туфли от Christian Louboutin.