ДТЭК объединил инвесторов и партнеров на URC-2026 для поддержки украинской энергетики

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Украинские энергетики из разных компаний – ДТЭК, Укрэнерго, Нафтогаз – стали почетными гостями вечера, организованного ДТЭК в рамках Ukraine Recovery Conference в Гданьске. URC ежегодно объединяет лидеров государств, международных финансовых институтов, бизнеса и партнеров Украины, которые вместе формируют решения по восстановлению страны», — говорится в нем.

В ДТЭК подчеркнули, что важно, чтобы партнеры и инвесторы лучше понимали условия, в которых украинские энергетики ежедневно работают и восстанавливают свет.

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Отмечается, что на вечере, организованном ДТЭК, присутствовали руководители международных энергетических компаний, члены правительства, инвесторы и представители ведущих финансовых институтов мира. В дискуссиях приняли участие представители IFC, EBRD, EIB, Siemens Energy, GE Vernova, Vestas, правительства Украины и Польши, а также других организаций, которые помогают восстанавливать и модернизировать украинскую энергетику.

Также на мероприятии выступили Александр Усик, Святослав Вакарчук и фотографы Константин и Влада Либеровы. Они напомнили международной аудитории о силе людей, которые сегодня защищают, восстанавливают и строят Украину.

"Впервые голос украинских энергетиков - людей, которые ежедневно держат страну со светом и теплом, - был непосредственно услышан на самом высоком международном уровне, на площадке, от которой зависят новые партнерства, поддержка и инвестиции в будущее Украины", - подчеркнули в ДТЭК.

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