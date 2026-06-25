Строительство базы на Луне: NASA готовит сенсационное заявление

База на Луне. Иллюстративное изображение / © ESA

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NASA готовится объявить о ключевых решениях относительно будущего своей программы «Лунная база». 30 июня агентство проведет публичный виртуальный брифинг, в ходе которого представит новые подробности долгосрочной стратегии освоения Луны.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Брифинг станет очередной возможностью ознакомиться с одним из самых амбициозных проектов агентства. В отличие от отдельных миссий, инициатива «Лунная база» направлена на создание постоянной инфраструктуры для длительного пребывания человека на поверхности Луны.

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В NASA отмечают, что программа предусматривает не только проведение научных экспериментов, но и создание основы для будущей коммерческой деятельности за пределами Земли.

Дискуссию в ходе брифинга возглавят администратор НАСА Джаред Айзекман и руководитель программы «Лунная база» Карлос Гарсия-Галан. Они должны представить последние технические наработки и объяснить, как новый этап посадочных миссий вписывается в общую лунную стратегию агентства.

Главным событием мероприятия станет объявление победителей очередного раунда тендеров на месячные посадочные модули, а также презентация новых возможностей в рамках программы.

NASA воздерживается от обнародования конкретных названий миссий или компаний, которые могут быть привлечены к реализации проекта. В то же время агентство подчеркивает, что предстоящий брифинг будет посвящен именно следующим этапам расширения исследований лунной поверхности.

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Мероприятие начнётся в 14:30 по восточному времени США (то есть в 21:30 по киевскому времени) во вторник, 30 июня. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале NASA, а также в социальных сетях агентства.

Все желающие смогут посмотреть как прямую трансляцию, так и её запись после завершения мероприятия.

Долгосрочная стратегия: от Луны до Марса

NASA определяет «Лунную базу» как долгосрочную программу, направленную на создание устойчивой инфраструктуры для пребывания человека на Луне. Проект направлен на поддержку научных исследований и развитие новых экономических возможностей в космосе.

Агентство также рассматривает эту инициативу как часть более широкой стратегии, которая может стать подготовительным этапом для будущих пилотируемых миссий на Марс.

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Ожидается, что брифинг 30 июня станет основным источником новой информации о темпах и направлениях развития этой программы.

Напомним, ранее NASA представило масштабный план по созданию постоянной базы на Луне, которая по размерам будет напоминать целый город. В космическом агентстве заявляют, что проект может быть реализован уже в течение ближайших шести лет.

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