Королева Матильда в ніжній жовтій сукні прогулялася садом з імператорським подружжям Японії

Король Філіп, імператриця Масако, імператор Нарухіто і королева Матильда / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако завершили свою міжнародну поїздку, яка включала державні візити до Нідерландів та Бельгії, перед поверненням до Токіо.

Однак, перш ніж вирушити до аеропорту, король Бельгії Філіп і королева Матильда хотіли востаннє виступити в ролі господарів, прогулявшись палацом Лакен, офіційною резиденцією королівської родини.

Король Філіп, імператриця Масако, імператор Нарухіто та королева Матильда / © Getty Images

Прощальний день розпочався з приємної екскурсії королівськими оранжереями на території палацового комплексу, після чого вони вирушили до однієї з найзнакових пам'яток Брюсселя, тісно пов'язаного з японською культурою: Японської вежі.

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Королева Матильда обрала зі свого гардеробу вишукану сукню з вирізом-човником від Natan ніжного масляно-жовтого відтінку. Це дуже особлива сукня, яку вона нещодавно вдягла під час поїздки до Гарвардського університету на випускну церемонію своєї старшої дочки, принцеси Єлизавети.

Цього разу королева доповнила образ класичними туфлями-човниками тілесного кольору від Dior та золотими сережками від іспанського бренду Nunu BCN.

Нагадаємо, під час державного бенкету, організованого на честь японських гостей, королева Матильда з'явилася у сукні від Armani Prive з невеликим шлейфом і рукавами три чверті, а на голові мала тіару «Дев'ять провінцій».

Королева Матильда, імператор Нарухіто, король Філіп та імператриця Масако / © Getty Images

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