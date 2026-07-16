61-летняя супермодель Паулина Поризкова вышла замуж в сером платье

Паулина Поризкова и её муж Джефф Голдштейн / © Getty Images

Реклама

Модель и телесценарист встречались три года до свадьбы, а их церемония регистрации состоялась в ратуше с видом на озеро в Северной Италии в присутствии 78 гостей. Затем они отправились на красивую виллу, чтобы отпраздновать это событие.

«Уже сама по себе эта история звучит абсурдно: почему бывшая супермодель невероятной красоты должна была бы свайпнуть вправо на неуклюжего, лысого автора комедий с катастрофическим профилем на сайте знакомств?» — рассказал Vogue Джефф. «Но, как оказалось, несмотря на то, что мой профиль был ужасным, я всё же выбрал замечательную песню для его музыкального сопровождения — Modern World группы Jonathan Richman and the Modern Lovers».

Паулина ответила, что тоже любит эту композицию, после чего они начали переписываться и обнаруживать всё больше общих интересов.

Реклама

«Вскоре мы перешли от текстовых сообщений к FaceTime, от чашек чая — к рюмкам текилы, а наши разговоры становились всё длиннее. И в конце концов, очевидно, устав ждать, пока я решусь сделать первый шаг, Паулина написала: „Если судить по фактам, ты почти идеальный мужчина для меня. Так когда же ты приедешь в Нью-Йорк?“».

Ровно через месяц после того, как они познакомились в приложении, Джефф отправился в Нью-Йорк, где они встретились за бокалом коктейля.

«Когда я увидел её вживую, у меня перехватило дыхание», — вспоминает Джефф. «А уже через каких-то десять минут, как только нам принесли мартини, она меня поцеловала. Между нами сразу возникла невероятная химия». «Мы вместе поужинали, потом она пригласила меня к себе домой, и с тех пор мы больше не расставались».

Летом 2025 года пара находилась в чешском курортном городе Карловы Вары, где Паулина снималась в фильме. Именно в течение этих двух месяцев Джефф придумал идеальный план для признания в любви.

Реклама

«Я нашел кольцо — изготовленное в Чехии, столетнее, в стиле ар-деко, с уникальной огранкой бриллианта, которая заставляет его особенно сиять при свечах», — рассказывает он. «Также я нашёл деревянную музыкальную шкатулку, которая воспроизводила композицию „Влтава“ чешского композитора Бедржиха Сметаны. Когда она открывалась, из неё появлялся маленький мальчик с розой. А ещё я нашёл идеальное место — смотровую площадку Гете, кирпичную башню XVIII века с потрясающим видом на город».

Джефф планировал привезти туда Паулину после заключительной вечеринки по случаю завершения съемок и устроить ей сюрприз, но, к сожалению, вечеринка затянулась, и Джеффу пришлось торопиться, чтобы они успели добраться до смотровой площадки до её закрытия.

«Мы подбегаем к башне. Я хватаю музыкальную шкатулку, запихиваю её в карман и буквально тащу Паулину наверх по пяти лестничным пролётам», — вспоминает он. «Мы переводим дух. Момент идеальный, вид — невероятный. Я опускаюсь на одно колено, произношу самые важные слова, и она отвечает „да“. Я открываю музыкальную шкатулку, звучит мелодия, появляется мальчик с трояндой… а кольца нет». Они бросились обратно к машине, и Паулина спросила: — Ты покупал его картой American Express? Ведь у них есть страховка покупок. К счастью, кольцо всё это время лежало в машине, на самом дне сумки Джеффа. Вскоре оно уже украшало палец Паулины.

Что касается платья, то для свадьбы Паулина выбрала нестандартный наряд.

Реклама

«Я с самого начала знала, что хочу платье, созданное специально для меня, а не купленное в готовом виде», — делится невеста. «Довольно быстро я поняла, что хочу обратиться в дом моды House of Gilles».

С самого начала Паулина твердо решила, что не наденет белое платье.

«Не потому, как можно подумать, что белый цвет ассоциируется с невинностью. Просто за свою карьеру модели я уже надевала множество белых свадебных платьев», — объясняет она. «Мне хотелось цвета, который как бы и не является цветом. Чего-то неуловимого и невыразимого, чтобы никто не мог сказать: „Она была в желтом платье“ или „Она была в розовом платье“». Кроме того, Паулина хотела, чтобы платье «двигалось вокруг неё, словно вода».

Вскоре дизайнер прислала несколько эскизов, которые полностью соответствовали замыслу Паулины: глубокое декольте, подчеркнутая талия и легкая плиссированная ткань нежного холодного оттенка.

Реклама

Невеста решила не перегружать свой образ аксессуарами. Команда House of Gilles создала для неё вуаль в тон платью — эффектный элемент, на котором особенно настаивал Джефф. Паулина украсила волосы простым цветком, изготовленным из той же ткани, что и платье.

«Что касается украшений, то я надела маленькие серьги-капельки, которые мои сыновья подарили мне на шестидесятилетие в прошлом году», — добавляет она.

Новости партнеров