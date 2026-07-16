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Ровенский капустняк: рецепт традиционного украинского блюда
Домашний, ароматный и удивительно сытный — ровенский капустный суп является еще одним доказательством того, что украинская кухня умеет удивлять простыми ингредиентами.
Украинские региональные рецепты — это всегда нечто большее, чем просто еда: это история, традиции и знакомые с детства ароматы. Ровенский капустняк относится именно к таким блюдам: простой в приготовлении, но насыщенный вкусом благодаря правильному сочетанию овощей, мяса, специй и небольшим кулинарным секретам.
На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте блюда, которое можно адаптировать под свой вкус. В качестве основы подойдет куриное филе, однако по желанию его можно заменить свиными ребрышками или дрогобычской колбасой. А бекон легко заменить свиной грудинкой.
Ингредиенты
- молодая капуста
- 500 г
- картофель
- 3–4 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- мясо (куриное филе, свиные ребрышки или дрогобычская колбаса)
- 300–400 г
- бекон или свиная грудинка
- 70 г
- томатное пюре
- 1–2 ст. л.
- лавровый лист
- 3–4 шт.
- черный перец
- 3–4 горошины
- соль
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- черный перец
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- паприка
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- масло
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- бульон или вода
- 1,5 л
- сметана
- 3 ст. л.
- свежая зелень
- 1 пучок
Приготовление
В кастрюле разогрейте немного масла, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его примерно 4 мин.
Затем добавьте бекон или свиную грудинку и готовьте ещё 5 мин, периодически помешивая.
Далее добавьте мясо.
Обжаривайте всё вместе ещё 7 минут.
После этого добавьте нашинкованную молодую капусту, нарезанные картофель и морковь.
Добавьте соль, черный перец, паприку, лавровый лист и горошины перца.
Залейте овощи и мясо 1,5 л бульона или воды. Если использовать бульон, вкус блюда будет более насыщенным и наваристым.
Перемешайте и варите 20–25 мин, пока овощи не станут мягкими.
В конце добавьте томатное пюре, сметану и измельчённую зелень.
Еще раз хорошо перемешайте и проварите 2 мин.
После этого выключите огонь и оставьте капусняк настаиваться примерно на 30 мин.
Ровенский капусняк сочетает в себе всё, за что любят украинскую домашнюю кухню: доступные продукты, простую технологию приготовления и насыщенный вкус. Благодаря молодой капусте суп получается нежным, бекон придает ему приятный аромат, а сметана делает текстуру ещё более бархатистой.
Рецепт легко адаптировать, достаточно сменить вид мяса, чтобы каждый раз получать новый вкус.