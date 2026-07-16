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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
266
Время на прочтение
2 мин

Ровенский капустняк: рецепт традиционного украинского блюда

Домашний, ароматный и удивительно сытный — ровенский капустный суп является еще одним доказательством того, что украинская кухня умеет удивлять простыми ингредиентами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
59 ккал
Комментарии
Ровенский капустный суп

Ровенский капустный суп / © Credits

Украинские региональные рецепты — это всегда нечто большее, чем просто еда: это история, традиции и знакомые с детства ароматы. Ровенский капустняк относится именно к таким блюдам: простой в приготовлении, но насыщенный вкусом благодаря правильному сочетанию овощей, мяса, специй и небольшим кулинарным секретам.

На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте блюда, которое можно адаптировать под свой вкус. В качестве основы подойдет куриное филе, однако по желанию его можно заменить свиными ребрышками или дрогобычской колбасой. А бекон легко заменить свиной грудинкой.

Ингредиенты

молодая капуста
500 г
картофель
3–4 шт.
морковь
1 шт.
лук
1 шт.
мясо (куриное филе, свиные ребрышки или дрогобычская колбаса)
300–400 г
бекон или свиная грудинка
70 г
томатное пюре
1–2 ст. л.
лавровый лист
3–4 шт.
черный перец
3–4 горошины
соль
черный перец
паприка
масло
бульон или вода
1,5 л
сметана
3 ст. л.
свежая зелень
1 пучок

Приготовление

  1. В кастрюле разогрейте немного масла, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его примерно 4 мин.

  2. Затем добавьте бекон или свиную грудинку и готовьте ещё 5 мин, периодически помешивая.

  3. Далее добавьте мясо.

  4. Обжаривайте всё вместе ещё 7 минут.

  5. После этого добавьте нашинкованную молодую капусту, нарезанные картофель и морковь.

  6. Добавьте соль, черный перец, паприку, лавровый лист и горошины перца.

  7. Залейте овощи и мясо 1,5 л бульона или воды. Если использовать бульон, вкус блюда будет более насыщенным и наваристым.

  8. Перемешайте и варите 20–25 мин, пока овощи не станут мягкими.

  9. В конце добавьте томатное пюре, сметану и измельчённую зелень.

  10. Еще раз хорошо перемешайте и проварите 2 мин.

  11. После этого выключите огонь и оставьте капусняк настаиваться примерно на 30 мин.

Ровенский капусняк сочетает в себе всё, за что любят украинскую домашнюю кухню: доступные продукты, простую технологию приготовления и насыщенный вкус. Благодаря молодой капусте суп получается нежным, бекон придает ему приятный аромат, а сметана делает текстуру ещё более бархатистой.

Рецепт легко адаптировать, достаточно сменить вид мяса, чтобы каждый раз получать новый вкус.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
266
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