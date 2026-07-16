Ровенский капустняк: рецепт традиционного украинского блюда

Ровенский капустный суп / © Credits

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Украинские региональные рецепты — это всегда нечто большее, чем просто еда: это история, традиции и знакомые с детства ароматы. Ровенский капустняк относится именно к таким блюдам: простой в приготовлении, но насыщенный вкусом благодаря правильному сочетанию овощей, мяса, специй и небольшим кулинарным секретам.

На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте блюда, которое можно адаптировать под свой вкус. В качестве основы подойдет куриное филе, однако по желанию его можно заменить свиными ребрышками или дрогобычской колбасой. А бекон легко заменить свиной грудинкой.

Ингредиенты молодая капуста 500 г картофель 3–4 шт. морковь 1 шт. лук 1 шт. мясо (куриное филе, свиные ребрышки или дрогобычская колбаса) 300–400 г бекон или свиная грудинка 70 г томатное пюре 1–2 ст. л. лавровый лист 3–4 шт. черный перец 3–4 горошины соль черный перец паприка масло бульон или вода 1,5 л сметана 3 ст. л. свежая зелень 1 пучок

Приготовление

В кастрюле разогрейте немного масла, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его примерно 4 мин. Затем добавьте бекон или свиную грудинку и готовьте ещё 5 мин, периодически помешивая. Далее добавьте мясо. Обжаривайте всё вместе ещё 7 минут. После этого добавьте нашинкованную молодую капусту, нарезанные картофель и морковь. Добавьте соль, черный перец, паприку, лавровый лист и горошины перца. Залейте овощи и мясо 1,5 л бульона или воды. Если использовать бульон, вкус блюда будет более насыщенным и наваристым. Перемешайте и варите 20–25 мин, пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте томатное пюре, сметану и измельчённую зелень. Еще раз хорошо перемешайте и проварите 2 мин. После этого выключите огонь и оставьте капусняк настаиваться примерно на 30 мин.

Ровенский капусняк сочетает в себе всё, за что любят украинскую домашнюю кухню: доступные продукты, простую технологию приготовления и насыщенный вкус. Благодаря молодой капусте суп получается нежным, бекон придает ему приятный аромат, а сметана делает текстуру ещё более бархатистой.

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Рецепт легко адаптировать, достаточно сменить вид мяса, чтобы каждый раз получать новый вкус.

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