Лимонно-маковый кекс: рецепт ароматной выпечки

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

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Есть выпечка, которая поднимает настроение ещё до того, как окажется на столе. Лимонно-маковый кекс — именно такой: сливочный, воздушный, с насыщенным ароматом цитрусовой цедры и легкой текстурой мака. А лимонная пропитка делает его особенно сочным и нежным.

Фудблогер Аnnа Simiachko советует выпекать его в круглой форме, так как в таком виде он выглядит празднично, а рельеф красиво удерживает глазурь.

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Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Ингредиенты

Для кекса

мука — 280 г

мак — 35 г

разрыхлитель — 10 г

сода — щепотка

соль — щепотка

мягкое сливочное масло — 150 г

сахар — 200 г

яйца — 3 шт.

сметана или греческий йогурт — 120 г

цедра 2 лимонов

лимонный сок — 25–30 мл

ваниль — по вкусу

Для пропитки

лимонный сок — 30 мл

сахар — 30 г

Для глазури

сахарная пудра — 120–150 г

лимонный сок — 1 ст. л.

сливки — 1 ст. л.

мягкое сливочное масло — ½ ч. л.

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Приготовление

Сначала смешайте все сухие ингредиенты: муку, мак, разрыхлитель, соду и соль. Это важный этап, ведь так мак равномерно распределится в тесте и не осядет на дно. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения светлой, нежной и воздушной массы. Именно на этом этапе формируется будущая легкость кекса. Добавляйте яйца по одному и каждый раз хорошо вымешивайте тесто. Затем добавьте сметану или греческий йогурт, лимонную цедру, сок и ваниль. Перемешайте до однородной кремообразной консистенции. После этого постепенно введите сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте лопаткой — без лишнего вымешивания. Переложите тесто в круглую форму и поставьте в разогретую до 190°C духовку. Через несколько минут снизьте температуру до 170°C. Такой температурный режим помогает кексу хорошо подняться и сохранить красивую форму. Пока кекс горячий, приготовьте пропитку: смешайте лимонный сок с сахаром и слегка подогрейте, чтобы сахар растворился. Теплым сиропом полейте готовый кекс. Так он станет ещё более влажным, насыщенным и ароматным. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком, сливками и мягким маслом до гладкой консистенции. Когда кекс немного остынет, покройте его глазурью и дайте ей красиво стекать по рельефу.

Лимонно-маковый кекс сочный внутри, ароматный благодаря цедре и лимонному сиропу, с нежной глазурью сверху, одинаково хорошо подходит как для воскресного чаепития, так и для торжественного случая.

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