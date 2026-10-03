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Лимонно-маковый кекс: рецепт ароматной выпечки
Нежный, ароматный и с яркой лимонной ноткой — рецепт кекса, который идеально подходит для уютного чаепития.
Есть выпечка, которая поднимает настроение ещё до того, как окажется на столе. Лимонно-маковый кекс — именно такой: сливочный, воздушный, с насыщенным ароматом цитрусовой цедры и легкой текстурой мака. А лимонная пропитка делает его особенно сочным и нежным.
Фудблогер Аnnа Simiachko советует выпекать его в круглой форме, так как в таком виде он выглядит празднично, а рельеф красиво удерживает глазурь.
Ингредиенты
Для кекса
мука — 280 г
мак — 35 г
разрыхлитель — 10 г
сода — щепотка
соль — щепотка
мягкое сливочное масло — 150 г
сахар — 200 г
яйца — 3 шт.
сметана или греческий йогурт — 120 г
цедра 2 лимонов
лимонный сок — 25–30 мл
ваниль — по вкусу
Для пропитки
лимонный сок — 30 мл
сахар — 30 г
Для глазури
сахарная пудра — 120–150 г
лимонный сок — 1 ст. л.
сливки — 1 ст. л.
мягкое сливочное масло — ½ ч. л.
Приготовление
Сначала смешайте все сухие ингредиенты: муку, мак, разрыхлитель, соду и соль. Это важный этап, ведь так мак равномерно распределится в тесте и не осядет на дно.
Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения светлой, нежной и воздушной массы. Именно на этом этапе формируется будущая легкость кекса.
Добавляйте яйца по одному и каждый раз хорошо вымешивайте тесто.
Затем добавьте сметану или греческий йогурт, лимонную цедру, сок и ваниль.
Перемешайте до однородной кремообразной консистенции.
После этого постепенно введите сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте лопаткой — без лишнего вымешивания.
Переложите тесто в круглую форму и поставьте в разогретую до 190°C духовку.
Через несколько минут снизьте температуру до 170°C. Такой температурный режим помогает кексу хорошо подняться и сохранить красивую форму.
Пока кекс горячий, приготовьте пропитку: смешайте лимонный сок с сахаром и слегка подогрейте, чтобы сахар растворился.
Теплым сиропом полейте готовый кекс. Так он станет ещё более влажным, насыщенным и ароматным.
Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком, сливками и мягким маслом до гладкой консистенции.
Когда кекс немного остынет, покройте его глазурью и дайте ей красиво стекать по рельефу.
Лимонно-маковый кекс сочный внутри, ароматный благодаря цедре и лимонному сиропу, с нежной глазурью сверху, одинаково хорошо подходит как для воскресного чаепития, так и для торжественного случая.