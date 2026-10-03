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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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49
Время на прочтение
2 мин

Лимонно-маковый кекс: рецепт ароматной выпечки

Нежный, ароматный и с яркой лимонной ноткой — рецепт кекса, который идеально подходит для уютного чаепития.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Есть выпечка, которая поднимает настроение ещё до того, как окажется на столе. Лимонно-маковый кекс — именно такой: сливочный, воздушный, с насыщенным ароматом цитрусовой цедры и легкой текстурой мака. А лимонная пропитка делает его особенно сочным и нежным.

Фудблогер Аnnа Simiachko советует выпекать его в круглой форме, так как в таком виде он выглядит празднично, а рельеф красиво удерживает глазурь.

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Ингредиенты

Для кекса

  • мука — 280 г

  • мак — 35 г

  • разрыхлитель — 10 г

  • сода — щепотка

  • соль — щепотка

  • мягкое сливочное масло — 150 г

  • сахар — 200 г

  • яйца — 3 шт.

  • сметана или греческий йогурт — 120 г

  • цедра 2 лимонов

  • лимонный сок — 25–30 мл

  • ваниль — по вкусу

Для пропитки

  • лимонный сок — 30 мл

  • сахар — 30 г

Для глазури

  • сахарная пудра — 120–150 г

  • лимонный сок — 1 ст. л.

  • сливки — 1 ст. л.

  • мягкое сливочное масло — ½ ч. л.

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Лимонно-маковый кекс tiktok.comannasimiachko

Приготовление

  1. Сначала смешайте все сухие ингредиенты: муку, мак, разрыхлитель, соду и соль. Это важный этап, ведь так мак равномерно распределится в тесте и не осядет на дно.

  2. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения светлой, нежной и воздушной массы. Именно на этом этапе формируется будущая легкость кекса.

  3. Добавляйте яйца по одному и каждый раз хорошо вымешивайте тесто.

  4. Затем добавьте сметану или греческий йогурт, лимонную цедру, сок и ваниль.

  5. Перемешайте до однородной кремообразной консистенции.

  6. После этого постепенно введите сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте лопаткой — без лишнего вымешивания.

  7. Переложите тесто в круглую форму и поставьте в разогретую до 190°C духовку.

  8. Через несколько минут снизьте температуру до 170°C. Такой температурный режим помогает кексу хорошо подняться и сохранить красивую форму.

  9. Пока кекс горячий, приготовьте пропитку: смешайте лимонный сок с сахаром и слегка подогрейте, чтобы сахар растворился.

  10. Теплым сиропом полейте готовый кекс. Так он станет ещё более влажным, насыщенным и ароматным.

  11. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком, сливками и мягким маслом до гладкой консистенции.

  12. Когда кекс немного остынет, покройте его глазурью и дайте ей красиво стекать по рельефу.

Лимонно-маковый кекс сочный внутри, ароматный благодаря цедре и лимонному сиропу, с нежной глазурью сверху, одинаково хорошо подходит как для воскресного чаепития, так и для торжественного случая.

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