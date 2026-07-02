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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Кексы с вишней: рецепт для начинающих

Кексы с вишней готовятся очень просто.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
416 ккал
Комментарии
Кексы с вишней: рецепт для начинающих

© Credits

Получаются нежными, мягкими, а ягоды вишни придадут десерту приятную кислинку.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
сахар
120 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
100 г
молоко
110 мл
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
вишни свежие
200 г

  1. Вишни промойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите косточки, выделившийся сок слейте.

  2. Взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу. Влейте теплое молоко, добавьте соль и еще раз взбейте.

  3. Муку просейте с разрыхлителем и всыпьте в жидкую основу. Перемешайте лопаткой до однородного состояния, затем аккуратно вмешайте подготовленные вишни в тесто.

  4. Заполните тесто в формочки для кексов на 2/3 объема.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, если сухая, кексы готовы.

Советы:

  • По желанию кексы можно посыпать сахарной пудрой.

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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