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Кексы с вишней: рецепт для начинающих
Кексы с вишней готовятся очень просто.
Получаются нежными, мягкими, а ягоды вишни придадут десерту приятную кислинку.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- сахар
- 120 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 100 г
- молоко
- 110 мл
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
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- вишни свежие
- 200 г
Вишни промойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите косточки, выделившийся сок слейте.
Взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. По одному добавляйте яйца, каждый раз взбивая массу. Влейте теплое молоко, добавьте соль и еще раз взбейте.
Муку просейте с разрыхлителем и всыпьте в жидкую основу. Перемешайте лопаткой до однородного состояния, затем аккуратно вмешайте подготовленные вишни в тесто.
Заполните тесто в формочки для кексов на 2/3 объема.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, если сухая, кексы готовы.
Советы:
По желанию кексы можно посыпать сахарной пудрой.