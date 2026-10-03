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Умер Анатолий Кашпировский — известный экстрасенс и шарлатан
Его не стало в возрасте 87 лет.
Умер советский и российский «психотерапевт» Анатолий Кашпировский. Скандальному телевизионному деятелю и поклоннику нетрадиционных методов лечения было 87 лет.
О смерти Кашпировского сообщил российский телеведущий, пропагандист Андрей Малахов. В своем Telegram-канале он коротко написал: «Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствие небесное!».
Причины смерти так называемого «гипнотизера» пока не сообщают. Впрочем, накануне пропагандисты писали о серьезных проблемах с его здоровьем. Источники утверждали, что у путиниста якобы обнаружили злокачественную опухоль. Однако это не получило официального подтверждения.
Так, поговаривали, что, несмотря на резкое ухудшение самочувствия, он не обращался к медикам и занимался любимым самолечением и ставил себе капельницы. Однако со временем одиозную звезду госпитализировали и экстренно прооперировали. Врачи якобы провели стентирование и биопсию, после чего исследование показало злокачественную опухоль.
Анатолий Кашпировский стал широко известен в конце 1980-х годов благодаря телевизионным масштабным сеансам, во время которых он заявлял о якобы «магической» способности влиять на состояние людей на расстоянии благодаря гипнозу. Его шарлатанские программы собирали многомиллионную аудиторию в СССР.
Последние годы Кашпировский продолжал публичную деятельность и появлялся в пропагандистских медиа. В конце сентября 2026 стало известно, что он в третий раз стал отцом. У путиниста и его третьей жены тайно год назад родилась дочь, которую назвали Эллиной.
Для Кашпировского это был не первый ребенок. Он дважды состоял в браке до свадьбы третьей женой. Новость о рождении дочери появилась всего за несколько дней до сообщения о смерти «гипнотизера».
Чем прославился Кашпировский и какова была его связь с Украиной
Анатолий Кашпировский родился в 1939 году в Хмельницкой области. В 1962-м окончил Винницкий медицинский институт, после чего около 25 лет работал психотерапевтом в психбольнице.
Широкую известность он получил в конце 1980-х. В 1989 году на центральном советском телевидении вышел цикл из шести «сеансов здоровья» Кашпировского. Он убеждал зрителей в возможности влиять на их состояние на расстоянии, в частности, практиковал так называемые сеансы «телевизионного лечения». Его эфиры собирали огромную аудиторию.
Еще до телевизионной славы Кашпировский оказался в центре внимания через телемост, во время которого проводил психотерапевтический сеанс по «обезболиванию» пациентки Киевского научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии прямо во время удаления опухоли молочной железы. Этот эпизод стал одним из самых известных в его карьере.
Впрочем, конечно, его деятельность в течение лет вызывала споры с представителями официальной медицины. Критики называли методы Кашпировского псевдонаучными, тогда как сам он позиционировал себя как психотерапевт.
Позиция Кашпировского во время войны в Украине и его обращение к Путину
Несмотря на украинское происхождение, Кашпировский после начала полномасштабного вторжения России в Украину не сделал громких публичных заявлений с осуждением российской агрессии. В 2024 году после длительного пребывания в США 85-летний путинист вернулся в Россию и возобновил там свои «целительные» выступления.
Особенно показательным стал инцидент, случившийся во время одного из его выступлений в РФ осенью 2024 года. Зритель несколько раз спросил Кашпировского, чей Крым. В ответ тот заявил, что остров якобы «советский». Такой ответ не устроил другого посетителя, который представился патриотически настроенным россиянином, после чего попытался сорвать выступление и вырвал у Кашпировского микрофон. На место пришлось вызвать полицию.
В 2020 во время пандемии COVID-19 Кашпировский также публиковал видеообращение к Владимиру Путину. В нем он призвал российского диктатора не проводить массовую вакцинацию от коронавируса, утверждая, что она может быть вредной.
Теперь стало известно о смерти Анатолия Кашпировского в возрасте 87 лет. Информация о причине смерти шарлатана пока официально не обнародована.