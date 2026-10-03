Оля Полякова после ужасного ДТП заговорила о возможной операции дочери и что ей предлагают врачи

Оля Полякова с дочерью Машей и их ДТП

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Украинская певица Оля Полякова рассказала о своей старшей дочери Маше и ее возобновлении после ДТП, в которую они попали в конце августа.

Как известно, во время инцидента 21-летняя девушка сломала нос. Артистка призналась, что незадолго после ей звонили врачи и предлагали помощь с реконструкцией носа Маше. Об этом Полякова рассказала в проекте «Наодинці з Гламуром».

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По словам певицы, Маша и до аварии задумывалась о смене формы носа. В то же время после ДТП вопрос хирургического вмешательства стал особенно актуален. Однако действительно ли она решится на пластическую операцию в будущем — пока неизвестно.

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«Она будет приезжать (в Украину — прим. ред.). Она и к этому хотела пришить новый нос. А когда это все произошло, мне позвонили некоторые врачи и говорят: „Можем пришить вашей дочери любой носик, который она покажет в журнале“», — призналась Полякова в разговоре с Анной Севастьяновой.

Оля Полякова с дочерью Машей / © instagram.com/polyakovamusic

Эти и другие откровенные признания Оля Полякова сделала в проекте «Наодинці з Гламуром». Полный выпуск разговора в скором времени появится на YouTube-канале проекта, где певица поделится личными историями и раскроет то, о чем раньше молчала.

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью — что известно

19 августа Оля Полякова попала в ДТП. В автомобиль, в котором находилась артистка вместе с дочерью Машей, врезалось другое транспортное средство, после чего машина певицы взлетела в кювет.

Сама исполнительница, по ее словам, серьезно не пострадала. А вот Машу с места аварии забрала карета скорой помощи. Позже Полякова рассказала, что у дочери диагностировали перелом носа и глазницы. В то же время 21-летняя девушка получила синяки.

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В свою очередь в Сети говорили, что ДТП могло быть «заказным», и вспоминали довольно резонансные заявления звезды о ТЦК и войне. Оля Полякова уже отреагировала на эту версию и объяснила, что не так было с авто.

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