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13-летняя школьница из Николаевской области родила от взрослого: мужчина придумал, как избежать наказания
Суд в Николаевской области вынес приговор мужчине за отношения с 13-летней девочкой, которая родила ребенка.
В Николаевской области мужчину приговорили к испытательному сроку за интимную связь с 13-летней школьницей. Девочка родила ребенка от взрослого мужчины.
Об этом говорится в приговоре Домановского районного суда Николаевской области.
Что известно об обстоятельствах преступления
Как установил суд, события разворачивались в начале 2023 года в одном из сел Вознесенского района. Обвиняемый длительное время встречался с 13-летней девочкой, которая проживала в доме своей бабушки. По взаимному согласию между ними произошел половой акт.
В ноябре 2023 года несовершеннолетняя девушка родила ребёнка в роддоме Вознесенска, о чём медики сразу сообщили правоохранительным органам. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины с вероятностью 99,999%.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что они с девушкой любили друг друга и долгое время встречались, но он не задумывался о её несовершеннолетнем возрасте. Потерпевшая девушка и её мать в суде подтвердили, что отношения были добровольными. Мать девушки отметила, что мужчина заботился о беременной, оказывал материальную помощь и принимал активное участие в воспитании ребёнка.
За время судебного расследования мужчина добровольно поступил на службу в Вооруженные силы Украины по контракту. Впоследствии, когда девушка достигла соответствующего возраста, они официально зарегистрировали брак и узаконили отцовство в отношении общего ребенка.
Решение суда
29 сентября 2026 года суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).
При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств:
Искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления;
Официальная регистрация брака с потерпевшей и совместное воспитание ребенка;
Добровольную службу в ВСУ по контракту во время военного положения;
Положительные характеристики и ходатайства самой потерпевшей и её матери с просьбой не лишать мужчину свободы в интересах ребёнка.
С учетом этих факторов суд применил ст. 69 УК Украины (назначение наказания, меньшего, чем минимальный предел) ист. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком).
Суд постановил:
Назначить осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок продолжительностью 2 года и 6 месяцев.
Обязать осужденного периодически являться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.
Взыскать с осужденного процессуальные расходы на проведение молекулярно-генетических экспертиз.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.