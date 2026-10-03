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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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13-летняя школьница из Николаевской области родила от взрослого: мужчина придумал, как избежать наказания

Суд в Николаевской области вынес приговор мужчине за отношения с 13-летней девочкой, которая родила ребенка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Школьница забеременела от взрослого мужчины

Школьница забеременела от взрослого мужчины / © Pexels

В Николаевской области мужчину приговорили к испытательному сроку за интимную связь с 13-летней школьницей. Девочка родила ребенка от взрослого мужчины.

Об этом говорится в приговоре Домановского районного суда Николаевской области.

Что известно об обстоятельствах преступления

Как установил суд, события разворачивались в начале 2023 года в одном из сел Вознесенского района. Обвиняемый длительное время встречался с 13-летней девочкой, которая проживала в доме своей бабушки. По взаимному согласию между ними произошел половой акт.

В ноябре 2023 года несовершеннолетняя девушка родила ребёнка в роддоме Вознесенска, о чём медики сразу сообщили правоохранительным органам. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила отцовство мужчины с вероятностью 99,999%.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что они с девушкой любили друг друга и долгое время встречались, но он не задумывался о её несовершеннолетнем возрасте. Потерпевшая девушка и её мать в суде подтвердили, что отношения были добровольными. Мать девушки отметила, что мужчина заботился о беременной, оказывал материальную помощь и принимал активное участие в воспитании ребёнка.

За время судебного расследования мужчина добровольно поступил на службу в Вооруженные силы Украины по контракту. Впоследствии, когда девушка достигла соответствующего возраста, они официально зарегистрировали брак и узаконили отцовство в отношении общего ребенка.

Решение суда

29 сентября 2026 года суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств:

  • Искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления;

  • Официальная регистрация брака с потерпевшей и совместное воспитание ребенка;

  • Добровольную службу в ВСУ по контракту во время военного положения;

  • Положительные характеристики и ходатайства самой потерпевшей и её матери с просьбой не лишать мужчину свободы в интересах ребёнка.

С учетом этих факторов суд применил ст. 69 УК Украины (назначение наказания, меньшего, чем минимальный предел) ист. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком).

Суд постановил:

  • Назначить осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы.

  • Освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок продолжительностью 2 года и 6 месяцев.

  • Обязать осужденного периодически являться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

  • Взыскать с осужденного процессуальные расходы на проведение молекулярно-генетических экспертиз.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

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