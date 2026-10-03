Россия сообщает об "успехе", которого никто не видит: ситуация на фронте от ISW

Война в Украине / © ТСН

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Российская армия 1-2 октября атаковала украинские позиции на нескольких участках фронта. В то же время у аналитиков нет подтверждений значительного продвижения оккупационных войск на большинстве направлений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Наибольшая активность — в Донецкой области

Донетчина остается одним из ключевых направлений российского наступления. Российские войска пытаются приблизиться к украинскому укрепленному поясу с разных сторон.

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В частности, оккупанты действуют через Лиман, а также с востока в направлении Славянска и Краматорска. Еще одно направление атак — с юга и юго-запада в сторону Константиновки и Доброполья.

В Лиманском направлении в течение 1–2 октября российские силы проводили ограниченные штурмовые действия. Подтверждений их продвижения нет. В то же время, украинские военные осуществляли контратаки.

Об украинских контратаках вблизи Калеников, Ямполя и Кривой Луки сообщали даже российские военные блоггеры. По оценке ISW, подобные действия украинских сил усложняют российские планы по наступлению на Славянск и другие города северного укрепленного пояса.

Отдельно российские войска пытались действовать в районе Доброполья и западнее Покровска. Один из российских военных блоггеров заявил о продвижении вблизи Сергеевки и Новоалександровки.

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В то же время украинский офицер сообщил, что россияне пытаются проникать в Доброполье и его окрестности небольшими штурмовыми группами и спецназовцами. ISW не нашел подтверждений российскому заявлению о якобы окружении украинских войск в Доброполье.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском и Боровском направлениях российские войска также совершали ограниченные наступательные действия. Подтвержденное продвижение оккупантов здесь не зафиксировано.

Украинские военные, в свою очередь, проводили контратаки севернее Купянска.

Аналитики ISW также обратили внимание на видео, которое российские источники распространяли как доказательство якобы продвижения к Купянска-Узловому. Его опубликовали 2 октября, а затем удалили. В ISW предполагается, что видео могли изменить или модифицировать с помощью искусственного интеллекта.

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Что происходит на Харьковщине

На севере Харьковской области русские войска продолжали наступательные деяния. Однако ISW не зафиксировал подтвержденное продвижение.

Российское Минобороны заявило о захвате Грачевки и Сердобиного к северо-востоку от Большого Бурлука. В то же время, один из российских военных блоггеров поставил под сомнение часть этих заявлений.

По его словам, российские войска не контролируют Нестерное и Лукашово, а Ольховатка частично остается «серой зоной». Также он опроверг информацию о захвате Рубленого и Мел. По его утверждениям, окружения украинских сил в этом районе нет.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области российское Минобороны 2 октября заявило о захвате Малой Рыбицы восточнее Сум. Российская Северная группировка войск утверждала, что в операции участвовали подразделения 15-го танкового полка и чеченского полка спецназа «Ахмат».

В то же время геолокационные кадры зафиксировали украинский удар по российским позициям к северу от Покровки. ISW отмечает, что эти события могут быть связаны с российской инфильтрационной миссией.

Российские войска в этом направлении стремятся создать обороноспособную буферную зону вдоль международной границы.

Путин изменил план войны против Украины

Ранее мы говорили, что Россия изменила подход к войне против Украины. Вместо попытки добиться решающего перелома непосредственно на фронте Москва, похоже, сделала главную ставку на истощение украинской энергетики и экономики накануне зимы.

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