"Погибнешь не от беспилотника": Портников рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

Война России против Украины / © ТСН.ua

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В случае капитуляции перед Россией Украину могут ожидать масштабные репрессии и насилие со стороны российских сил, а преступления, подобные тем, что были совершены в Киевской области, могут повториться в гораздо больших масштабах.

Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, капитуляция перед Россией не означает прекращения угрозы для украинцев, поскольку речь идет о государстве, которое он назвал «злом» и «жестокостью». Портников отметил, что попытка капитулировать перед Россией, по его мнению, может привести к гибели людей уже не в результате боевых действий, а из-за репрессивных действий российских сил.

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«Если попытаешься сдаться перед таким злом и такой жестокостью, погибнешь не от беспилотника, а от пули гвардейца», — сказал журналист.

Портников напомнил о случаях, когда российские войска входили в Киев в разные исторические периоды, отметив, что это сопровождалось кровопролитием. По его мнению, в случае российской оккупации подобные сценарии могут повториться.

Кроме того, журналист упомянул преступления, совершенные российскими военными в Буче и других населённых пунктах Киевской области во время полномасштабного вторжения РФ.

«Все эти преступления, которые россияне уже совершали на наших глазах — в Буче, в других городах и поселках Киевской области, — тогда умножатся в сто раз», — заявил Портников.

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По его словам, в случае оккупации российские власти могут оправдывать репрессии против украинцев необходимостью так называемой «фильтрации населения» и ответом на якобы украинское сопротивление.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин попытался снять с себя ответственность за полномасштабное вторжение в Украину и выступил с очередными абсурдными заявлениями о том, что Россия якобы лишь «защищается» от внешней агрессии.

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