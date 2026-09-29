Путин не может остановить войну против Украины: польский генерал назвал причину

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин уже пересек границу, за которой невозможно отступить от войны против Украины. Кремлевский диктатор сейчас отчаянно спасает собственную жизнь из-за страха перед неизбежной ответственностью.

Такое мнение экс-командир польского военного подразделения «ГРОМ» генерал в отставке Роман Полко выразил в эфире TVN24, сообщает Onet.

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Почему Путин не может завершить войну против Украины

Полко заявил, что Путин понимает: по завершении войны ему придется отвечать за последствия своих решений.

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«Путин сейчас спасает собственную жизнь, потому что зашел уже так далеко, что больше не может отступить», — сказал польский генерал.

Он сравнил ситуацию вокруг Путина с положением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам Полко, оба политика осознают, что после окончания боевых действий могут столкнуться с ответственностью.

Экс-командир подразделения «ГРОМ» также отметил, что результаты войны неблагоприятны для России. Он напомнил, что война, которая, по первоначальным планам, должна была завершиться через несколько недель, длится уже пятый год.

«Россия понесла огромные экономические потери, потери среди людей, и в конце концов общество привлечет его к ответственности за это«, — убежден Полко.

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Зачем РФ бьет рядом с границей Украины с Польшей

Генерал также высказался по поводу недавних российских ударов по целям на западе Украины, в частности неподалеку от польской границы. По его мнению, Москва, таким образом, не только проверяет реакцию Запада, но и пытается усилить эскалацию.

Полко отметил, что российские войска стремятся атаковать важные транспортные узлы, чтобы усложнить логистику, парализовать Европу и ограничить ее возможности поддерживать Украину.

Он также назвал расширение российских воздушных атак вместо концентрации исключительно на наступательных действиях на Донбассе, элементом новой стратегии Кремля. По мнению генерала, таким образом, российские власти стараются убедить население РФ в том, что страна якобы противостоит всему НАТО. Это в свою очередь может использоваться для обоснования новой волны мобилизации.

«Он (Путин — ред.) боится собственного общества, а проводит такую кампанию, сейчас психологическую войну, с одной стороны — с Западом, а с другой — хочет получить одобрение собственного общества, чтобы ему позволили сделать еще один шаг, к этой очередной отечественной войне, потому что именно так он хотел бы это представлять», — пояснил он.

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К слову, российская оппозиционер Ольга Курносова заявила, что продолжение войны в Украине представляет для Путина большую угрозу, чем ее прекращение. По словам Курносовой, общество настолько устало, что согласится на любое завершение конфликта, даже если власти выдадут его за «победу». А последующая война при отсутствии легальных путей для протеста накапливает возмущение граждан, что может вылиться в кровавую революцию, где Путина «повесят вверх ногами».

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