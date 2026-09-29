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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Что испечь на Покров 2026 — рецепт традиционного украинского печенья

«Покровки» – не были просто вкусностями к чаю. Печенье имело обрядовое значение, поэтому его дарили детям, родственникам, кумам и соседям.

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Печенье.

Печенье. / © фото: Bene Gusto

В отличие от других праздников, на Покрову не существовало одного обязательного «покровского блюда». Меню зависело от региона и изобилия семьи. Впрочем, особенно интересна традиция выпекания «покровок» — обрядового печенья, которое делали в некоторых западноукраинских регионах.

Что готовили на Покров и как испечь «покровки», читайте в материале ТСН.ua.

Украинские хозяйки на Покров, как и на другие большие праздники, праздничный стол пытались сделать богатым и щедрым на еду. Обычно готовили капустник, голубцы, вареники, жаркое, мясные и рыбные блюда, пекли пироги, калачи, булочки и другую домашнюю выпечку.

Впрочем, на западе Украины, в частности, в Тернопольской и Львовской областях, часто пекли «покровки». Это печенье обили в форме крестиков, сердечек и других фигурок, но с отверстием посередине. Готовые покровки нанизывали на ленты и дарили детям, родным и соседям.

Рецепт покровок

Ингредиенты:

  • 1 кг пшеничной муки

  • 500 мл молока

  • 50 г свежих дрожжей

  • 3–4 яйца

  • 100 г сахара в тесто

  • 50 г сахара для посыпки

  • 100 г сливочного масла

  • 3–4 ст. л. смальью

  • 100 мл масла

  • ½ ч. л. соли

  • корица, ваниль или цедра лимона

Приготовление

  1. Замесите тесто. В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, смалец и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, но достаточно густое тесто.

  2. Оставьте тесто подходить. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 2–2,5 часа.

  3. Сформируйте печенье. Готовое тесто раскатайте толщиной около 5 мм. Посыпьте поверхность сахаром и слегка вдавите его в тесто скалкой.

  4. Вырежьте круглые заготовки диаметром примерно 8–10 см. В центре каждой сделайте небольшое отверстие – традиционно для того, чтобы затем протянуть ленту или нить.

  5. Вокруг отверстия сделайте четыре небольших крестика – именно такая форма была характерна для традиционных «покровок».

  6. Дайте печенье отдохнуть. Переложите заготовки на противень и оставьте примерно на 15 мин.

  7. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте «покровки» около 20–25 мин – пока они не станут золотистыми.

Напомним, мы писали о главных традициях Покрова и духовном смысле этого праздника.

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