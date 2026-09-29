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Что испечь на Покров 2026 — рецепт традиционного украинского печенья
«Покровки» – не были просто вкусностями к чаю. Печенье имело обрядовое значение, поэтому его дарили детям, родственникам, кумам и соседям.
В отличие от других праздников, на Покрову не существовало одного обязательного «покровского блюда». Меню зависело от региона и изобилия семьи. Впрочем, особенно интересна традиция выпекания «покровок» — обрядового печенья, которое делали в некоторых западноукраинских регионах.
Что готовили на Покров и как испечь «покровки», читайте в материале ТСН.ua.
Украинские хозяйки на Покров, как и на другие большие праздники, праздничный стол пытались сделать богатым и щедрым на еду. Обычно готовили капустник, голубцы, вареники, жаркое, мясные и рыбные блюда, пекли пироги, калачи, булочки и другую домашнюю выпечку.
Впрочем, на западе Украины, в частности, в Тернопольской и Львовской областях, часто пекли «покровки». Это печенье обили в форме крестиков, сердечек и других фигурок, но с отверстием посередине. Готовые покровки нанизывали на ленты и дарили детям, родным и соседям.
Рецепт покровок
Ингредиенты:
1 кг пшеничной муки
500 мл молока
50 г свежих дрожжей
3–4 яйца
100 г сахара в тесто
50 г сахара для посыпки
100 г сливочного масла
3–4 ст. л. смальью
100 мл масла
½ ч. л. соли
корица, ваниль или цедра лимона
Приготовление
Замесите тесто. В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, смалец и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, но достаточно густое тесто.
Оставьте тесто подходить. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 2–2,5 часа.
Сформируйте печенье. Готовое тесто раскатайте толщиной около 5 мм. Посыпьте поверхность сахаром и слегка вдавите его в тесто скалкой.
Вырежьте круглые заготовки диаметром примерно 8–10 см. В центре каждой сделайте небольшое отверстие – традиционно для того, чтобы затем протянуть ленту или нить.
Вокруг отверстия сделайте четыре небольших крестика – именно такая форма была характерна для традиционных «покровок».
Дайте печенье отдохнуть. Переложите заготовки на противень и оставьте примерно на 15 мин.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте «покровки» около 20–25 мин – пока они не станут золотистыми.
Напомним, мы писали о главных традициях Покрова и духовном смысле этого праздника.