Что испечь на Покров 2026 — рецепт традиционного украинского печенья

Печенье. / © фото: Bene Gusto

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В отличие от других праздников, на Покрову не существовало одного обязательного «покровского блюда». Меню зависело от региона и изобилия семьи. Впрочем, особенно интересна традиция выпекания «покровок» — обрядового печенья, которое делали в некоторых западноукраинских регионах.

Что готовили на Покров и как испечь «покровки», читайте в материале ТСН.ua.

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Украинские хозяйки на Покров, как и на другие большие праздники, праздничный стол пытались сделать богатым и щедрым на еду. Обычно готовили капустник, голубцы, вареники, жаркое, мясные и рыбные блюда, пекли пироги, калачи, булочки и другую домашнюю выпечку.

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Впрочем, на западе Украины, в частности, в Тернопольской и Львовской областях, часто пекли «покровки». Это печенье обили в форме крестиков, сердечек и других фигурок, но с отверстием посередине. Готовые покровки нанизывали на ленты и дарили детям, родным и соседям.

Рецепт покровок

Ингредиенты:

1 кг пшеничной муки

500 мл молока

50 г свежих дрожжей

3–4 яйца

100 г сахара в тесто

50 г сахара для посыпки

100 г сливочного масла

3–4 ст. л. смальью

100 мл масла

½ ч. л. соли

корица, ваниль или цедра лимона

Приготовление

Замесите тесто. В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, смалец и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, но достаточно густое тесто. Оставьте тесто подходить. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 2–2,5 часа. Сформируйте печенье. Готовое тесто раскатайте толщиной около 5 мм. Посыпьте поверхность сахаром и слегка вдавите его в тесто скалкой. Вырежьте круглые заготовки диаметром примерно 8–10 см. В центре каждой сделайте небольшое отверстие – традиционно для того, чтобы затем протянуть ленту или нить. Вокруг отверстия сделайте четыре небольших крестика – именно такая форма была характерна для традиционных «покровок». Дайте печенье отдохнуть. Переложите заготовки на противень и оставьте примерно на 15 мин. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте «покровки» около 20–25 мин – пока они не станут золотистыми.

Напомним, мы писали о главных традициях Покрова и духовном смысле этого праздника.

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