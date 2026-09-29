- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 992
- Время на прочтение
- 1 мин
Болгарский перец, фаршированный овощами: рецепт полезной закуски
Это вкусная и хрустящая закуска.
Болгарский перец можно нафаршировать не только мясом и рисом, но и овощами: капустой, морковью, луком, чесноком и протушить в томатном соке со специями.
Ингредиенты
- болгарский перец
- 8 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- капуста белокочанная
- 400 г
- чеснок
- 3 зубчика
- томатный сок
- 500 мл
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
-
- перец черный молотый
-
- лавровый лист
-
- растительное масло
- 3 ст. л.
- зелень петрушки
-
Срежьте с перцев верхушки и удалите семена.
Лук, чеснок, морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и перетрите руками.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Нафаршируйте плотно, перцы овощной начинкой, выложите в кастрюлю, затем залейте томатным соком, добавьте сахар, соль, лавровый лист, доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30-40 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.