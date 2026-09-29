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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
992
Время на прочтение
1 мин

Болгарский перец, фаршированный овощами: рецепт полезной закуски

Это вкусная и хрустящая закуска.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Болгарский перец фаршированный овощами

Болгарский перец, фаршированный овощами / © Credits

Болгарский перец можно нафаршировать не только мясом и рисом, но и овощами: капустой, морковью, луком, чесноком и протушить в томатном соке со специями.

Ингредиенты

болгарский перец
8 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
капуста белокочанная
400 г
чеснок
3 зубчика
томатный сок
500 мл
сахар
1 ст. л.
соль
перец черный молотый
лавровый лист
растительное масло
3 ст. л.
зелень петрушки

  1. Срежьте с перцев верхушки и удалите семена.

  2. Лук, чеснок, морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.

  3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и перетрите руками.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту, зелень, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  5. Нафаршируйте плотно, перцы овощной начинкой, выложите в кастрюлю, затем залейте томатным соком, добавьте сахар, соль, лавровый лист, доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30-40 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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