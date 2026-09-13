Путина могут повесить: российская оппозиционерка предупредила о кровавой революции

Путин / © Associated Press

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Продолжение войны против Украины может представлять для российского президента Владимира Путина значительно большую угрозу, чем ее прекращение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, которую в России сочли «иноагентом».

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По ее словам, если Путин решит остановить войну по нынешней линии разграничения, это само по себе не будет представлять серьезную опасность для его власти. Российское общество, по мнению оппозиционерки, настолько устало от войны, что согласится практически с любым объяснением ее завершения.

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«Большинство россиян настолько устало от войны, что они с радостью воспримут любое объяснение. Главное, чтобы все это прекратилось», — сказала Курносова.

Она предположила, что российские власти даже смогут представить прекращение боевых действий как победу, и значительная часть общества это примет.

«Если при этом черное будут называть белым и рассказывать, что Россия победила, потому что на самом деле НАТО хотело нас расчленить, но мы не расчленились и победили, все скажут: „да, конечно, все правильно, так и есть“», — заявила оппозиционерка.

В дальнейшем ведение войны, по ее оценке, создает для Кремля гораздо более серьезные риски. Курносова обратила внимание на то, что у России практически не осталось легальных возможностей для протеста.

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«Даже беззубую партию „Яблоко“ сняли с выборов. Люди не могут как-то выразить свое отношение к происходящему, а раздражение, возмущение и даже ненависть продолжают накапливаться», — сказала она.

По ее мнению, подобная ситуация может закончиться масштабным и насильственным сценарием.

Все это может привести лишь к тому, что в России может произойти очень кровавая революция. И вот тогда Путина действительно могут повесить даже вверх ногами», — заявила Курносова.

Чего, по мнению оппозиционерки, боится Путин

Комментируя опасения, о которых ранее писало издание The Economist, Курносова предположила, что Путин может больше опасаться не радикальных сторонников войны в России, а Запада.

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Она напомнила об убийстве бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. По словам оппозиционерки, это событие произвело на Путина сильное впечатление.

«С тех пор он очень боится, что рано или поздно условный обобщенный Запад поступит точно так же и с ним», — сказала она.

На вопрос, означает ли страх перед возможным судом в Гааге, Курносова ответила, что Путин может вообще не добраться до суда.

Она вспомнила бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, скончавшегося после пожизненного заключения в Гааге, и заявила, что в случае с Путиным, по ее мнению, более эффективным мог бы быть специальный трибунал.

«Он может до Гааги просто не доехать», — сказала Курносова.

В то же время, она считает, что именно прекращение войны не обязательно создаст для Путина политическую угрозу, поскольку российские власти смогут представить такой шаг населению как победу. Наибольший риск она связывает с последующим накоплением общественного недовольства на фоне отсутствия легальных способов его выражения.

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