Остановить Россию и Иран одним шагом: Келлог назвал страну, которая держит ключи от мира

Кит Келлог раскрыл три шага к миру в Украине / © скриншот с видео

Реклама

Бывший специальный посланник США по Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог утверждает, что у российского диктатора Владимира Путина есть все возможности для немедленного завершения войны. Однако руководитель Кремля серьезно опасается внутренних последствий, если решит вернуть свои войска домой без достижения заявленных целей.

О ситуации на украинском фронте и глобальном влиянии Пекина политик рассказал в эфире телеканала Fox Business.

Реклама

Почему Россия не побеждает

Украинские силы продолжают успешно оказывать ожесточенное сопротивление российскому продвижению и все чаще наносят точные удары по объектам в глубине России. По словам американского эксперта, украинцы доказали свою высокую боеспособность и никогда добровольно не откажутся от собственных территорий.

Реклама

«С россиянами было бы очень легко закончить эту войну завтра, и все, что нужно сделать Путину, это объявить о своей победе и пойти домой», — объяснил Кит Келлог.

Сейчас у российской армии нет достаточного боевого потенциала, чтобы захватить и контролировать всю территорию соседнего государства. Оккупантам не удалось форсировать Днепр или захватить Киев, а их территориальные достижения абсолютно мизерны по сравнению с потерями.

«Он просто приносит в жертву войска в огромных масштабах — около 30 тысяч солдат в месяц, во что почти невозможно поверить», — подчеркнул генерал.

Для сравнения, американский военный напомнил о печальном опыте Советского Союза во время многолетней войны в Афганистане. Тогда советские власти вывели свои войска из страны после общей потери около 18 тысяч солдат за весь период боевых действий.

Реклама

«Он просто должен осознать, что эта война ничем хорошим для него не закончится», — убежден бывший чиновник.

Роль Китая в мировых конфликтах

Глобальным катализатором нестабильности сегодня выступает Китай, оказывающий критическую поддержку сразу двум агрессивным режимам. Пекин активно помогает России продолжать войну против Украины и одновременно обеспечивает технологическую поддержку Ирана.

«Если вы найдете подход к Китаю, вы сможете фактически остановить войну в Украине и войну в Иране», — подчеркнул Кит Келлог.

По его мнению, Соединенные Штаты должны использовать свои экономические и военные рычаги влияния, чтобы заставить китайское руководство прекратить столь деструктивную политику. Именно эффективное дипломатическое давление на Пекин должно стать главным приоритетом для американских властей в ближайшей перспективе.

Реклама

«Нужно сказать китайцам, чтобы они прекратили это делать, ведь мы полностью контролируем идущую в Китай нефть», — добавил военный эксперт.

Кит Келлог о войне в Украине — последние новости

В конце августа Кит Келлог заявлял, что у России нет достаточных ресурсов для достижения заявленных Кремлем целей в войне. Американский генерал назвал главной проблемой Москвы истощение ресурсов и большие потери российской армии, а также предположил, что ситуация для Путина постепенно ухудшается.

В то же время Келлог предупреждал, что российский президент не ограничивается нынешними территориальными целями. В августе генерал заявил, что Путин может стремиться захватить Одесскую и Запорожскую области, а не только те территории, на которые Москва претендует официально.

В том же месяце Келлог рассказывал о возможности новой мобилизации в России и называл ее признаком слабости Кремля. По его оценке, если российские власти будут вынуждены вновь проводить масштабный набор людей в армию, это может свидетельствовать о неспособности РФ достигать своих целей имеющимися силами.

Новости партнеров

Новости партнеров