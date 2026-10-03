Росія повідомляє про "успіх", якого ніхто не бачить: ситуація на фронті від ISW

Війна в Україні / © ТСН

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Російська армія 1–2 жовтня атакувала українські позиції на кількох ділянках фронту. Водночас аналітики не мають підтверджень значного просування окупаційних військ на більшості напрямків.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Найбільша активність — на Донеччині

Донеччина залишається одним із ключових напрямків російського наступу. Російські війська намагаються наблизитися до українського укріпленого поясу з різних боків.

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Зокрема, окупанти діють через Лиман, а також зі сходу в напрямку Слов’янська та Краматорська. Ще один напрямок атак — із півдня та південного заходу в бік Костянтинівки й Добропілля.

На Лиманському напрямку протягом 1–2 жовтня російські сили проводили обмежені штурмові дії. Підтверджень їхнього просування немає. Водночас українські військові здійснювали контратаки.

Про українські контратаки поблизу Калеників, Ямполя та Кривої Луки повідомляли навіть російські військові блогери. За оцінкою ISW, такі дії українських сил ускладнюють російські плани щодо наступу на Слов’янськ та інші міста північного укріпленого поясу.

Окремо російські війська намагалися діяти в районі Добропілля та на захід від Покровська. Один із російських військових блогерів заявив про просування поблизу Сергіївки та Новоолександрівки.

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Водночас український офіцер повідомив, що росіяни намагаються проникати до Добропілля та його околиць невеликими штурмовими групами й спецпризначенцями. ISW не знайшов підтверджень російській заяві про нібито оточення українських військ у Добропіллі.

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському та Боровському напрямках російські війська також здійснювали обмежені наступальні дії. Підтвердженого просування окупантів тут не зафіксовано.

Українські військові, своєю чергою, проводили контратаки на північ від Куп’янська.

Аналітики ISW також звернули увагу на відео, яке російські джерела поширювали як доказ нібито просування до Куп’янська-Вузлового. Його опублікували 2 жовтня, а згодом видалили. В ISW припускають, що відео могли змінити або модифікувати за допомогою штучного інтелекту.

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Що відбувається на Харківщині

На півночі Харківської області російські війська продовжували наступальні дії. Однак ISW не зафіксував підтвердженого просування.

Російське Міноборони заявило про захоплення Грачівки та Сердобиного на північний схід від Великого Бурлука. Водночас один із російських військових блогерів поставив під сумнів частину цих заяв.

За його словами, російські війська не контролюють Нестерне та Лукашове, а Вільхуватка залишається частково «сірою зоною». Також він заперечив інформацію про захоплення Рубленого та Крейдянки. За його твердженнями, оточення українських сил у цьому районі немає.

Ситуація на Сумщині

На Сумщині російське Міноборони 2 жовтня заявило про захоплення Малої Рибиці на схід від Сум. Російське Північне угруповання військ стверджувало, що в операції брали участь підрозділи 15-го танкового полку та чеченського полку спецназу «Ахмат».

Водночас геолокаційні кадри зафіксували український удар по російських позиціях на північ від Покровки. ISW зазначає, що ці події можуть бути пов’язані з російською інфільтраційною місією.

Російські війська на цьому напрямку прагнуть створити обороноздатну буферну зону вздовж міжнародного кордону.

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