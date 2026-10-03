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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Астрономи вперше виявили космічний об’єкт в населеній зоні найгарячішої зірки

Астрономи, можливо, зробили ще одне важливе відкриття, виявивши найгарячішу зорю, яка потенційно має планету в зоні придатності до життя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Температура зірки сягає 7500 градусів Цельсія

Температура зірки сягає 7500 градусів Цельсія / © Associated Press

Учені заявили, що виявили найгарячішу зірку, у зоні придатності якої перебуває планета. Це газовий гігант HD 156295 b.

Про відкриття повідомляє Science Alert.

Астрономи виявили цей об’єкт завдяки методу «таймінгу пульсацій». Він відстежує мікроскопічні зміни в часі надходження світла від зорі.

Зірку, про яку йдеться, можна розгледіти неозброєним оком. Вона вдев’ятеро яскравіша за Сонце, її температура сягає 7500 градусів Цельсія, а перебуває вона на відстані всього 140 світлових років від нас.

За оцінками, планета може бути в дев’ять разів масивнішою за Юпітер, вона перебуває на відстані близько чотирьох астрономічних одиниць (середня відстань від Землі до Сонця) від свого світила, здійснюючи повний оберт навколо нього за 2200 днів.

З огляду на характеристики цієї системи, HD 156295 b отримує 60% обсягу випромінювання, яке Земля отримує від Сонця.

Якщо відкриття підтвердиться, HD 156295 b стане першою відомою екзопланетою в комфортній зоні масивної зорі класу A.

Нагадаємо, астрономи виявили нову водну планету за межами Сонячної системи, яка схожа на Землю, але має більший розмір і масу. За оцінками дослідників, вона може приблизно на 50% складатися з води, однак надто близька орбіта навколо своєї зорі ставить її майбутнє під загрозу.

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