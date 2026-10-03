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- Шоу-бізнес
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73-річна Ізабель Юппер у шкіряному бомбері та «кудлатих» штанях прийшла на показ Balenciaga
Відома французька акторка здивувала своїм екстравагантним образом на модному показі.
Ізабель Юппер відвідала показ колекції Balenciaga весна-літо 2027, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі. 73-річна французька акторка продемонструвала ефектний образ у характерній для бренду естетиці.
Для виходу Юппер обрала об’ємний чорний шкіряний бомбер, який поєднала з білими брюками з довгою декоративною бахромою. Під курткою акторка мала на собі чорну водолазку, а завершили образ темні сонцезахисні окуляри та чорна сумка від Balenciaga.
Юппер доповнила свій образ золотими сережками та зробила ставку на природний макіяж. Волосся акторки було укладене недбало, що підкреслило невимушеність її образу.
Показ Balenciaga став однією з головних подій Паризького тижня моди. На нього завітали численні знаменитості, зокрема Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц.