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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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133
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73-річна Ізабель Юппер у шкіряному бомбері та «кудлатих» штанях прийшла на показ Balenciaga

Відома французька акторка здивувала своїм екстравагантним образом на модному показі.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ізабель Юппер

Ізабель Юппер / © Getty Images

Ізабель Юппер відвідала показ колекції Balenciaga весна-літо 2027, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі. 73-річна французька акторка продемонструвала ефектний образ у характерній для бренду естетиці.

Для виходу Юппер обрала об’ємний чорний шкіряний бомбер, який поєднала з білими брюками з довгою декоративною бахромою. Під курткою акторка мала на собі чорну водолазку, а завершили образ темні сонцезахисні окуляри та чорна сумка від Balenciaga.

Ізабель Юппер / © Getty Images

Ізабель Юппер / © Getty Images

Юппер доповнила свій образ золотими сережками та зробила ставку на природний макіяж. Волосся акторки було укладене недбало, що підкреслило невимушеність її образу.

Показ Balenciaga став однією з головних подій Паризького тижня моди. На нього завітали численні знаменитості, зокрема Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц.

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