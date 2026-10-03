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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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84
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1 хв

Сиділи в першому ряду: Кеті Голмс і її коханий прийшли на модний показ

Зіркова пара зараз часто з’являється на світських заходах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кеті Голмс із бойфрендом

Кеті Голмс із бойфрендом / © Getty Images

47-річна актриса Кеті Голмс відвідала показ Lanvin у рамках Тижня моди в Парижі. Їй склав компанію бойфренд — 39-річний художник Джейсон Бард Ярмоскі. Пара сиділа в першому ряду і мило позувала фотографам.

На модному показі Кеті одягла білий костюм із широкими штанами, який доповнила чорно-білими туфлями з гострим носком та чорною невеликою сумочкою. А її коханий був одягнений у сірий светр та чорні штани й туфлі.

Кеті Голмс із бойфрендом / © Getty Images

Кеті Голмс із бойфрендом / © Getty Images

Зазначимо, роман Голмс та Ярмоскі став публічним влітку 2026 року. У липні їх вперше помітили разом на заході в Гемптоні, а потім пару неодноразово бачили на побаченнях і світських заходах. За даними People, вони познайомилися на вечері під час кінофестивалю Tribeca і швидко знайшли спільну мову завдяки взаємному інтересу до творчості. Відтоді вони часто з’являються на публіці разом.

Так, раніше Кеті Голмс і Джейсон Ярмоскі разом завітали на святкування 45-річчя Модного дому Michael Kors.

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