РФ вгатила по Гостомелю біля Києва: серед постраждалих дитина, горіли склади

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

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Російські війська атакували безпілотниками Гостомель у Київській області. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них — дитина.

Про це повідомили у ДСНС.

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«Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі. Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій», — йдеться у повідомленні.

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Очільник КОВА Тимур Ткаченко уточнив, що 66-річний чоловік отримав опіки тіла, а також закриту травму живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.



8-річна дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки.

Нагадаємо, у Запоріжжі росіяни цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме в той момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.

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