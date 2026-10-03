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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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311
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РФ вгатила по Гостомелю біля Києва: серед постраждалих дитина, горіли склади

У результаті ворожої атаки постраждали четверо осіб — серед них 8-річна дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальники на місці пожежі

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Російські війська атакували безпілотниками Гостомель у Київській області. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них — дитина.

Про це повідомили у ДСНС.

«Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі. Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій», — йдеться у повідомленні.

Очільник КОВА Тимур Ткаченко уточнив, що 66-річний чоловік отримав опіки тіла, а також закриту травму живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

8-річна дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки.

Нагадаємо, у Запоріжжі росіяни цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме в той момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.

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