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РФ атакувала Полтавщину, тисячі людей залишились без світла: де "прилетіло" і які наслідки
У Полтавській області внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися близько шести тисяч споживачів.
Сьогодні, 2 жовтня, окупанти вдарили по Лубенському району Полтавської області.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
«У Лубенському районі ворожий БпЛА влучив у об’єкт енергетики. Без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів. Попередньо, минулося без постраждалих», — зазначив він.
Яка ситуація зі світлом загалом
За даними «Укренерго», внаслідок російських атак — на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях.
Атака по Україні 2 жовтня — останні новини
Ранок 2 жовтня у Києві розпочався з масштабних заторів через обмеження руху мостами після нових російських атак. Найскладніша ситуація утворилася на шляхах між лівим і правим берегами столиці — затори фіксують, зокрема, на Печерську та Дніпровській набережній.
Росія атакувала дронами Рівненську область: через пошкодження цивільного підприємства та займання рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків. За попередніми даними ОВА, минулося без постраждалих, на місці працюють екстрені служби.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі російські загарбники атакували Україну 108 ударними безпілотниками. Запускали БпЛА типу Shahed, зокрема 47 реактивних, а також «Гербери» та дрони-імітатори «Пародія».