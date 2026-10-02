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ТСН у соціальних мережах

Російський вертоліт

Російський вертоліт / © із соцмереж

Дата публікації
Категорія
Світ
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73
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Російський вертоліт

У Росії розбився військовий вертоліт: є загиблі

У Воронезькій області РФ зазнав аварії військовий вертоліт, унаслідок чого загинули троє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За даними каналу, аварія сталася в Аннинському районі.

Внаслідок падіння вертольота загинули троє людей.

Інші подробиці, зокрема тип повітряного судна та обставини аварії, наразі не уточнюються.

Офіційних повідомлень російської влади про інцидент на момент публікації немає.

Як ми писали, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн дол., що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії. Ка-52 призначений для розвідки, координації бойових дій та ураження бронетехніки, живої сили й повітряних цілей. З огляду на це його знищення є відчутною втратою для окупантів.

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