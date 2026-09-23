Російський вертоліт залетів до Польщі: військові зробили заяву

Вертоліт Мі-8. / © Getty Images

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Сусідня Польща сьогодні, 23 вересня, зафіксувала порушення повітряного простору російським вертольотом Мі-8. Інцидент стався о 11:08 на північ від населеного пункту Бранєво, що межує з Калінінградською областю.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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«Гелікоптер рухався з Кенігсберзької області. Він увійшов до польського повітряного простору на максимальну глибину приблизно 300 метрів і залишався там 42 секунди», — повідомили військові.

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Зазначається, що політ Mi-8 контролювали радіолокаційні системи Збройних сил: у повітря піднімали винищувачі, а наземні сили та засоби залишалися в стані бойової готовності.

«Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність наших засобів протиповітряної оборони. Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору», — заявили польські військові.

Нагадаємо, вдень 15 вересня у Польщі поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково зафіксували невідомий безпілотник. Дрон увійшов до забороненої для польотів зони, але польські військові не стали його збивати. За даними видання Onet, звони просто зателефонували на екстрену лінію 112.

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