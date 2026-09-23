Рак яєчників часто маскується під звичайні проблеми: лікар назвав тривожні ознаки

Рак яєчників на початкових стадіях може протікати безсимптомно / © Credits

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Рак яєчників є одним із найскладніших для раннього виявлення гінекологічних онкологічних захворювань, адже його перші прояви часто неспецифічні. Найчастіше йдеться про тривале здуття живота, біль у животі або тазу, швидке відчуття насичення та зміни сечовипускання чи випорожнень.

Про це йдеться у матеріалі EgészségKalauz.

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Чому рак яєчників складно помітити на початку

Проблема полягає в тому, що окремо взяті симптоми можуть мати безліч інших причин. Наприклад, здуття часто пов’язують із харчуванням або травленням, часте сечовипускання — з урологічними проблемами, а біль у животі чи тазу може виникати через різні захворювання.

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Саме тому особливе значення має не лише сам симптом, а його тривалість, повторюваність і зміна звичного стану. Якщо певні скарги з’явилися нещодавно, регулярно повертаються або поступово посилюються, їх варто обговорити з лікарем.

«У випадку раку яєчників особливо складно те, що початкові симптоми часто є загальними і можуть нагадувати інші захворювання. Тому важливо, щоб причини тривалих або повторюваних скарг були належним чином з’ясовані», — пояснює лікар-гінеколог доктор Мате Саболч, керівник відділення гінекологічної онкології та онкохірургії клініки акушерства та гінекології Університету Земмельвайса.

Які симптоми можуть бути тривожними

Серед найпоширеніших проявів, які можуть супроводжувати рак яєчників, називають постійне здуття живота та збільшення його об’єму. Також можуть виникати біль у животі або тазу, швидке відчуття ситості під час їжі, зниження апетиту та часті або раптові позиви до сечовипускання.

Можливі й інші зміни: закреп або діарея, біль у спині, незрозуміла втрата ваги, втомлюваність та незвична вагінальна кровотеча. Водночас наявність одного чи навіть кількох таких симптомів сама по собі не означає, що у людини рак, оскільки вони можуть виникати через доброякісні захворювання та інші стани.

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Особливої уваги потребують нові симптоми, які не минають, регулярно повторюються або стають сильнішими. Незвична вагінальна кровотеча після настання менопаузи також потребує якнайшвидшого медичного обстеження.

Чи існує аналіз, який виявляє рак яєчників

Наразі немає надійного загального скринінгового обстеження, яке можна було б регулярно застосовувати для виявлення раку яєчників у жінок без симптомів і з середнім ризиком.

Під час обстеження лікар може призначити гінекологічний огляд, лабораторні аналізи та трансвагінальне УЗД. У деяких випадках використовують КТ або МРТ, а також визначають рівень онкомаркера CA-125.

Водночас CA-125 не є самостійним тестом для діагностики раку яєчників. Його рівень може підвищуватися і за інших станів, зокрема при ендометріозі, міомі або запаленні органів малого таза, а при раку яєчників він не завжди буде підвищеним.

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Мазок Папаніколау (ПАП-тест) або тест на ВПЛ (вірус папіломи людини), які використовують для скринінгу раку шийки матки, також не призначені для виявлення раку яєчників.

Хто має вищий ризик

Імовірність захворювання зростає з віком, а найчастіше рак яєчників виникає після менопаузи. Водночас молодший вік не виключає захворювання — деякі рідкісні його різновиди можуть виникати у молодших жінок.

Вищий ризик також може бути у жінок, чиї близькі родичі хворіли на рак яєчників або молочної залози. Значення мають і певні спадкові генетичні зміни, зокрема мутації BRCA1 та BRCA2, а також синдром Лінча.

Наявність фактора ризику не означає, що захворювання обов’язково розвинеться. У разі обтяженої сімейного анамнезу лікар може рекомендувати генетичне консультування, щоб оцінити індивідуальні ризики.

Коли варто звернутися до лікаря

Звернення до гінеколога особливо важливе, якщо здуття живота, біль у животі або тазу, раннє відчуття ситості, зміни апетиту чи проблеми із сечовипусканням і випорожненнями тривають або регулярно повертаються.

Важливо пам’ятати, що в більшості випадків подібні симптоми не пов’язані з онкологічним захворюванням. Водночас визначити їхню причину без належного медичного обстеження неможливо, тому тривалі або незвичні зміни не варто залишати без уваги.

Нагадаємо, гикавка зазвичай з’являється раптово і так само швидко минає. Але якщо вона триває понад 48 годин, часто повторюється або заважає їсти, спати й нормально дихати, це вже привід звернутися до лікаря.

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