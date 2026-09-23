Зірвався з висоти дев’ять метрів: у Колізеї сталася смертельна трагедія

Трагедія у Колізеї: 22-річний чоловік упав з 9-метрової висоти й загинув / © Pixabay

Реклама

В Італії в знаменитому римському Колізеї стався смертельний нещасний випадок. Під час монтажу нової системи освітлення з дев’ятиметрової висоти впав 22-річний Андреа Моретті. Від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на Міністерство культури Італії.

Реклама

Моретті спеціалізувався на висотних роботах із використанням мотузок та захоплювався скелелазінням. Тієї ночі він працював над встановленням нового освітлення на великій висоті. Під час робіт молодий чоловік зірвався і впав приблизно з дев’яти метрів.

Реклама

На місце події одразу прибули екстрені служби. Медики намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося.

Після трагедії Археологічний парк Колізею на знак жалоби вирішив на день закрити для відвідувачів частину другого рівня, де загинув працівник.

Що саме призвело до падіння, наразі невідомо. Поліція встановлює обставини трагедії. Міністр культури Італії Алессандро Джулі висловив співчуття у зв’язку зі смертю молодого чоловіка на роботі.

Колізей звели у першому столітті нашої ери. Амфітеатр міг вмістити близько 50 тисяч глядачів, а в давнину там, зокрема, проводили гладіаторські бої та полювання на тварин. У пікові періоди пам’ятку відвідують до 20 тисяч людей на день.

Реклама

Минулого року біля Колізею стався ще один серйозний інцидент. 47-річний американський турист перелазив через металеву огорожу, коли втратив рівновагу та напоровся на загострений металевий елемент. Місцеві ЗМІ припускали, що чоловік хотів знайти кращий ракурс або зробити ефектне фото.

Рятувальникам знадобилося понад 20 хвилин, щоб звільнити постраждалого. Його у важкому стані доправили до лікарні Сан-Джованні, де провели термінову операцію. Чоловікові наклали понад 80 швів, після чого медики повідомили, що безпосередньої загрози його життю вже немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 80-річний Нік Олсен з містечка Тагбі, що у Великій Британії, втратив обидві кінцівки після того, як пройшов 29 медичних консультацій та обстежень, перш ніж йому нарешті поставили правильний діагноз.

Новини партнерів

Новини партнерів