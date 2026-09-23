Росія б’є по вокзалах, АЗС і ТРЦ не випадково: експерт пояснив, чого хоче Кремль

Удар по Києву 23 вересня (ілюстративне фото) / © ДСНС

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Удари Росії по вокзалах, автозаправках, торгових центрах, ринках і житлових будинках можуть бути частиною свідомої стратегії тиску на українське суспільство.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в коментарі УНІАН.

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За його словами, мета таких атак — посіяти страх і паніку серед цивільного населення та підштовхнути людей до вимог завершити війну за будь-яку ціну.

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«Це продумана стратегія. Це тиск на цивільне населення для того, щоб посіяти паніку, щоб змусити наших громадян тиснути на владу, аби вона підписала мир на будь-яких умовах», — пояснив Гетьман.

Експерт вважає, що паралельно з ударами може посилюватися й інформаційний тиск. Зокрема, можуть поширюватися меседжі про нібито існування «партії війни» та «партії миру», а також заклики до домовленостей із Росією незалежно від їхніх умов.

На його думку, така тактика має змусити суспільство саме вимагати поступок.

«Якщо почати активно агітувати населення всередині якоїсь фортеці, то краще, щоб громадяни самі відкрили ворота для ворожих військ, ніж штурмувати цю фортецю», — зазначив він.

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Гетьман попередив про інформаційний тиск

За словами експерта, Росія також може намагатися розхитувати ситуацію всередині України через агентів впливу та людей, які поширюватимуть вигідні Москві тези.

Гетьман прогнозує появу більшої кількості закликів до переговорів «на будь-яких умовах» і вважає це частиною загальної стратегії тиску.

Водночас він висловив думку, що така тактика не дасть Росії бажаного результату.

Коли такі атаки можуть припинитися

На думку Гетьмана, інтенсивність подібних ударів може зменшитися тоді, коли Україна отримає більше засобів протидії балістичним ракетам і реактивним дронам, а також посилить власні далекобійні можливості.

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За його словами, зараз Москва розраховує на перевагу в балістичних ракетах і на дефіцит відповідних засобів ППО в України.

«Коли в нас це з’явиться, то цілком можливо, що несподівано росіяни захочуть сісти за стіл перемовин», — підсумував експерт.

Масована атака на Київ 23 вересня

23 вересня Київ зазнав масованої атаки російських безпілотників. У столиці неодноразово лунали сирени та вибухи, у кількох районах зафіксували влучання. За останніми даними, загинули двоє людей, ще 25 дістали поранення.

Під ударом опинилася й залізнична інфраструктура. Влучання зафіксували поблизу Центрального залізничного вокзалу, однак в «Укрзалізниці» повідомили, що сам вокзал і станція «Дарниця» не пошкоджені.

Російські дрони також атакували АЗС у двох районах столиці, зокрема об’єкт UKRNAFTA, а також фармацевтичний завод «Дарниця». На підприємстві заявили, що загиблих серед працівників немає.

У Солом'янському районі уламки збитих цілей впали між житловими будинками, а в Голосіївському — безпілотник влучив у бізнес-центр, спричинивши руйнування та пожежу.

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