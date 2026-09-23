День перетворився на ніч і випав чорний дощ: що сталося під Києвом після обстрілу РФ

Після удару РФ на Київщині спалахнула пожежа, а біля Клавдієво випав чорний дощ

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Унаслідок ворожого обстрілу Київщини у Бородянці сталася масштабна пожежа, після якої у небо піднявся стовп чорного диму. Хмара поширилася щонайменше на 10 кілометрів у бік Клавдієво. Місцеві дачники повідомляють про чорну кіптяву, яка вкрила будинки, дерева та посуд, що був на вулиці, а згодом із неба пройшов дощ такого ж кольору.

Точне місце влучання наразі не розголошується. Але за інформацією Київської обласної військової адміністрації, ворог продовжує масовані атаки ударними дронами: за останню добу в регіоні зафіксовано пошкодження 34 об’єктів. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район (17 об’єктів), зокрема 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

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Що саме палало в Бородянці, офіційно невідомо. Мешканці приміської зони згадують події понеділка:

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«В понеділок на годиннику було 16:00, а на вулиці темно, як вночі. Всі речі покриті кіптявою. Добре, що другу добу йде дощ і зараз він посилився. Сподіваємся, що він загасить пожежі. Але ще зранку у вівторок запах гару був дуже сильний», — розповіла ТСН.ua місцева мешканка Світлана.

Посеред дня все небо стало чорним, як вночі

Чому випав чорний дощ: пояснення еколога

Екологи наголошують, що через ворожі удари довкілля, люди та будівлі страждають залежно від епіцентру вибухів. Найтяжчі наслідки фіксуються тоді, коли під час влучань спалахують склади, де пожежі можуть тривати понад добу.

«Переважно горять товарні склади, де зберігаються найчастіше продукти харчування, або, що буває рідше, склади з побутовою технікою. У будь-якому випадку, значна частина матеріалів, які горять — це продукти нафтової або газової переробки, тобто полімери, зокрема різні пакування або пластмаса. Від цього і багато чорного диму», — пояснює ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Дата публікації 19:25, 22.09.26 Кількість переглядів 15 Чорна хмара біля Києва і сажа з неба

Фахівець зазначає, що подібні пожежі на Київщині нагадують інциденти у Росії, де після займання нафтопродуктів у Туапсе чи Сочі також випадав чорний дощ із сажі. Погодні умови сприяють накопиченню забруднення: висока вологість повітря та слабкі висхідні потоки в певний час доби заважають диму підніматися високо вгору.

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«Саме такі пожежі мають густе задимлення, і в Росії випадав чорний дощ з сажі. У нас схожі наслідки. Таке відбувається через високу вологість повітря, слабкі висхідні потоки у певний час доби. За таких умов дим піднімається не вгору, а стелиться вздовж землі. Таке стається за певних температурних умов. Відповідно, якщо є додаткова вологість — йде дрібний дощ чи туман. Все це конденсується разом і у вигляді сажі випадає на будинки, автомобілі та інші предмети на вулиці», — додає експерт.

За словами еколога, через невеликий дощ, туман або температурну інверсію шкідливі речовини можуть накопичуватися біля поверхні землі та розноситися вітром на великі відстані, наприклад, рухаючись від Бородянки у напрямку Клавдієво.

Випав дощ з сажею від пожежі

Чим небезпечний чорний дощ для здоров’я

Наслідки чорного дощу несуть серйозну загрозу для людини, оскільки будь-яке горіння супроводжується виділенням токсинів. Проте під час вигорання полімерів або нафтопродуктів ризики значно зростають через канцерогенні сполуки.

«У будь-якому випадку дим містить токсичні речовини, але якщо ми говоримо про горіння полімерів або нафтопродуктів — упаковок чи пластмас, то тут рівень небезпеки збільшується. Саме у таких задимленнях містяться, окрім загальних токсинів, ще й доволі небезпечні канцерогенні речовини, зокрема діоксини і бензопірени. Це найнебезпечніші продукти горіння для людини, бо вони не просто можуть викликати тимчасове погіршення стану здоров’я, а й незмінні процеси в організмі і зокрема провокувати онкологічні захворювання. Тому горіння нафтопродуктів або полімерів вважається значно небезпечнішим, ніж дим від природних пожеж. Хоча і те, і те — погано», — зазначає Соколенко.

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Як захиститися від небезпечного диму?

Звичайна медична маска у цій ситуації не забезпечить належного захисту. Експерт рекомендує радикальніші заходи:

«За таких пожеж маска зайвою не буде, але це не стовідсотковий захист. За таких пожеж допоможе протигаз або респіратор, а не просто маска, яку люди носили під час коронавірусу. Якщо такий дим потрапляє на дачу, де ви перебуваєте, то краще виїхати з цього місця і там не перебувати, принаймні поки триває пожежа і ви відчуваєте дим. Тому краще виїхати із зони задимлення і повернутися, коли пожежу загасять. Звісно, що сажа залишиться на якихось предметах і їх доведеться прибирати».

Чи є загроза для ґрунту та врожаю?

За словами еколога, осідання продуктів горіння на поверхню землі створює ризики для майбутнього врожаю. Проте масштаб забруднення залежить від концентрації шкідливих речовин.

«Коли відбуваються опади з часточками продуктів горіння — все це накопичується в ґрунті. І якщо його до ґрунту потрапляє дуже багато, то це теж може нести небезпеку. Особливо, якщо люди щось вирощують на ділянці — все це з ґрунту разом з водою та з іншими поживними речовинами потраплятиме в рослини і накопичуватися. Людина, яка споживатиме такі овочі, городину або фрукти, наражатиме себе на ще більшу небезпеку. Інша справа, що тут мова не про сам факт забруднення, а про його концентрацію. Концентрація у ґрунті таких речовин має бути значна, тоді це буде небезпечно. Загалом, я не впевнений, що одна локальна пожежа може забруднити дачі і городи, що там не можна буде з’їсти яблуко. Але варто враховувати цей ризик, бо він існує, а от об’єми забруднення мають визначати фахівці», — підсумовує еколог.

День перетворився на ніч — сонце зникло за хмарою з диму

Ситуація з повітрям в інших громадах Київщини

Тим часом обласна військова адміністрація фіксує тимчасове погіршення якості атмосферного повітря також у Боярці.

«За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, особливо із серцево-судинними захворюваннями, людей, чутливих до подразнень, та дітей», — наголошують у КОВА.

Рекомендації профільних фахівців:

Тримати вікна зачиненими до поліпшення екологічної ситуації.

Обмежити тривале перебування на відкритому повітрі.

Споживати достатню кількість води.

Використовувати побутові очищувачі повітря на максимальному режимі за їх наявності.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосфері станом на цей час (22 вересня) не зафіксовано.

Дата публікації 09:00, 21.09.26 Кількість переглядів 206 ТСН 09:00 новини 21 вересня | Регіони України після ночі атак! Київщина відбиває атаки

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