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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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У Києві спецпідрозділ КОРД затримав чоловіка через пограбування: нападник міг бути озброєний

У Дніпровському районі столиці правоохоронці за підтримки спецпризначенців затримали 45-річного чоловіка, який відібрав гаманець у перехожого.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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У Києві затримали чоловіка

У Києві затримали чоловіка / © Freepik

У Києві затримали чоловіка за участю спецпідрозділу КОРД. Затримання відбулося біля одного з ЖК у Дніпровському районі, за участю великої кількості правоохоронців. Як стверджують очевидці, чоловіка затримали біля під’їзду одного з будинків житлового комплексу.

На опублікованих кадрах помітно багато озброєних чоловіків, один зі спецназівців тримає затриманого притиснутого до стіни будинку.

Затримання у Києві / © із соцмереж

Затримання у Києві / © із соцмереж

У поліції Києва розповіли, що у Дніпровському районі затримано чоловіка за пограбування і зараз слідчі встановлюють всі деталі.

«45-й чоловік скоїв пограбування — відібрав гаманець у молодика. Зловмисника затримано у порядку 208 статті, йому готують підозру за вчинення грабежу. Слідчі встановлюють всі деталі. Спецпризначенні залучалися до затримання, оскільки була попередня інформація, що чоловік озброєний», — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, кілерка ФСБ у Києві готувалася вбити лідера громадянської організації.

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