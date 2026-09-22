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В Киеве спецподразделение КОРД задержало мужчину по подозрению в ограблении: нападавший, возможно, был вооружен
В Днепровском районе столицы правоохранители при поддержке спецназа задержали 45-летнего мужчину, который отобрал кошелек у прохожего.
ВКиевезадержали мужчину с участием спецподразделения «КОРД». Задержание произошло возле одного из жилых комплексов в Днепровском районе с участием большого числа сотрудников правоохранительных органов. Как утверждают очевидцы, мужчину задержали у подъезда одного из домов жилого комплекса.
На опубликованных кадрах видно много вооруженных мужчин; один из спецназовцев держит задержанного, прижатого к стене дома.
В полиции Киева сообщили, что в Днепровском районе задержан мужчина по подозрению в ограблении, и сейчас следователи выясняют все подробности.
«45-летний мужчина совершил ограбление — отобрал кошелек у молодого человека. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208, ему готовят обвинение в совершении грабежа. Следователи устанавливают все детали. К задержанию были привлечены спецназовцы, поскольку имелась предварительная информация о том, что мужчина вооружен», — сообщили в полиции Киева.
Напомним, киллерша ФСБ в Киеве готовилась убить лидера гражданской организации.