В Киеве спецподразделение КОРД задержало мужчину по подозрению в ограблении: нападавший, возможно, был вооружен

В Киеве задержали мужчину / © Freepik

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ВКиевезадержали мужчину с участием спецподразделения «КОРД». Задержание произошло возле одного из жилых комплексов в Днепровском районе с участием большого числа сотрудников правоохранительных органов. Как утверждают очевидцы, мужчину задержали у подъезда одного из домов жилого комплекса.

На опубликованных кадрах видно много вооруженных мужчин; один из спецназовцев держит задержанного, прижатого к стене дома.

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Задержание в Киеве / © из соцсетей

В полиции Киева сообщили, что в Днепровском районе задержан мужчина по подозрению в ограблении, и сейчас следователи выясняют все подробности.

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«45-летний мужчина совершил ограбление — отобрал кошелек у молодого человека. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208, ему готовят обвинение в совершении грабежа. Следователи устанавливают все детали. К задержанию были привлечены спецназовцы, поскольку имелась предварительная информация о том, что мужчина вооружен», — сообщили в полиции Киева.

Напомним, киллерша ФСБ в Киеве готовилась убить лидера гражданской организации.

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