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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине произошло землетрясение: сейсмологи сообщили первые подробности

Подземные толчки зафиксировали в Полтавской области днем 22 сентября. Сейсмологи назвали магнитуду землетрясения и призвали очевидцев сообщить о своих ощущениях.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Украине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение

Несколько часов назад, 22 сентября, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли в Полтавской области, а именно в Мачуховской общине.

Об этом сообщают в Главном центре специального контроля.

В Полтавской области произошло землетрясение: первые подробности

По данным Главного центра специального контроля, сейсмическую активность зафиксировали 22 сентября 2026 в 12:49:45 по киевскому времени.

Эпицентр землетрясения по координатам 49,57° с. ш. и 34,31° в. д. залегал на глубине 3 километра. Магнитуда колебаний достигла 4,2 по шкале Рихтера, что позволяет классифицировать это землетрясение как сильно умеренное.

В этом году сейсмологи уже не раз фиксировали подобные явления в регионе, в частности в Миргородском районе, а также в Решетиловской, Диканской, Мачуховской, Хорольской и Полтавской общинах.

Те украинцы, которые испытали толчки землетрясения, могут описать их по этой ссылке. Это может помочь украинским сейсмологам уточнить энергетические параметры землетрясения.

В Украине произошло землетрясение

Напомним, в ночь на 17 сентября в Самборском районе Львовской области зафиксировали землетрясение. По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли в 01:31 по Киеву на глубине около 3 км.

Магнитуда землетрясения составила 2,0 по шкале Рихтера. По классификации специалистов такие толчки относятся к неощутимым. Ранее, в начале сентября, еще одно слабое землетрясение магнитудой 1,8 было зафиксировано в горной части Ивано-Франковской области.

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