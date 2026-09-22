В Украине произошло землетрясение: сейсмологи сообщили первые подробности

В Украине произошло землетрясение

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Несколько часов назад, 22 сентября, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли в Полтавской области, а именно в Мачуховской общине.

Об этом сообщают в Главном центре специального контроля.

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В Полтавской области произошло землетрясение: первые подробности

По данным Главного центра специального контроля, сейсмическую активность зафиксировали 22 сентября 2026 в 12:49:45 по киевскому времени.

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Эпицентр землетрясения по координатам 49,57° с. ш. и 34,31° в. д. залегал на глубине 3 километра. Магнитуда колебаний достигла 4,2 по шкале Рихтера, что позволяет классифицировать это землетрясение как сильно умеренное.

В этом году сейсмологи уже не раз фиксировали подобные явления в регионе, в частности в Миргородском районе, а также в Решетиловской, Диканской, Мачуховской, Хорольской и Полтавской общинах.

Те украинцы, которые испытали толчки землетрясения, могут описать их по этой ссылке. Это может помочь украинским сейсмологам уточнить энергетические параметры землетрясения.

В Украине произошло землетрясение

Напомним, в ночь на 17 сентября в Самборском районе Львовской области зафиксировали землетрясение. По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли в 01:31 по Киеву на глубине около 3 км.

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Магнитуда землетрясения составила 2,0 по шкале Рихтера. По классификации специалистов такие толчки относятся к неощутимым. Ранее, в начале сентября, еще одно слабое землетрясение магнитудой 1,8 было зафиксировано в горной части Ивано-Франковской области.

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