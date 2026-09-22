ИИ начнет третью мировую войну?: жуткий прогноз экстрасенса на 2028 год

Экстрасенс-медиум Крэйг Гамильтон-Паркер

Реклама

Крейг Гамильтон-Паркер, называющий себя «экстрасенсом-медиумом», сделал новое тревожное предсказание для мира. По его словам, уже в 2028 году искусственный интеллект спровоцирует глобальный военный конфликт между США, Китаем и Россией.

Об этом пишет Lad Bible.

Реклама

Гамильтон-Паркер, которого его сторонники называют автором ряда якобы подтвержденных прогнозов, в частности, относительно COVID, смерти королевы Елизаветы II, Brexit и прихода Дональда Трампа ко власти в США, сделал новое предсказание. По словам мужчины, мир уже входит в период подготовки к возможному масштабному противостоянию между США и альянсом Китая и России. По мнению экстрасенса, первое военное столкновение может произойти в 2028 году.

Реклама

Прогноз экстрасенса о войне в 2028 году

«Я вижу, что сейчас 2026 год — это своего рода период, когда мы начинаем приближаться к потенциальной войне, которая может произойти«, — сказал Гамильтон-Паркер в видео на своем YouTube-канале Coffee with Craig.

По его словам, соответствующие процессы могут разворачиваться в течение следующих двух лет: «Примерно в 2028 году… именно это, на мой взгляд, формируется где-то на заднем фоне».

В то же время, такие прогнозы прозвучали на фоне дискуссий относительно потенциальных рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. В частности, бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон недавно покинул компанию из-за опасений, что технология развивается слишком быстрыми темпами и ее будет сложно контролировать.

Гамильтон-Паркер также упомянул интервью BBC с американским сенатором Берни Сандерсом. Политик предполагал, что правительства могут частично национализировать развитие ИИ. Сам экстрасенс назвал такую идею «безумием».

Реклама

«Можете ли вы представить себе национализированный искусственный интеллект и то, какой вред он мог бы нанести?» — сказал он.

В то же время медиум считает, что ИИ в любом случае все больше будут использовать в военной сфере. Гамильтон-Паркер также выразил мнение, что военное применение ИИ вряд ли удастся остановить с помощью регулирования.

«Замедлят ли его развитие сторонники войны? Безусловно, нет», — сказал экстрасенс.

Будет ли масштабная мировая война?

Несмотря на собственный прогноз возможного военного столкновения, мужчина не ожидает, что ситуация перерастет в полномасштабную мировую войну.

Реклама

«Я не вижу, чтобы это переросло в полномасштабную мировую войну», — сказал он.

По прогнозу экстрасенса, искусственный интеллект может стать фактором сдерживания и не позволить ни одной из сторон получить решающее преимущество. Гамильтон-Паркер сравнил это с ядерным сдерживанием времен холодной войны.

«Каждый раз, когда будут пытаться запустить ракету, ИИ сможет предсказать это и остановить ее, и наоборот. Никто никогда не получит полного преимущества», — сказал медиум.

Финансовый кризис из-за ИИ

Отдельно Гамильтон-Паркер спрогнозировал проблемы мировой банковской системы. Он заявил, что в ближайшие два года искусственный интеллект может существенно повлиять на банковскую сферу, а серьезный кризис, по его словам, может возникнуть в конце 2028 года.

В этой связи экстрасенс посоветовал своим сторонникам вкладывать средства в физические активы — в частности недвижимость и землю — вместо того, чтобы хранить их в денежной форме или криптовалюте.

«Со временем в банках возникнет серьезная паника. Но система будет восстановлена, она снова заработает», — высказался медиум.

Напомним, зимой Гамильтон-Паркер обнародовал тревожные пророчества на основе древней индийской астрологии на пальмовом листе. Среди его главных прогнозов: третий президентский срок Дональда Трампа из-за «большой катастрофы» вокруг Тайваня, опасное приближение метеорита к Земле в 2028 году, которое повлечет за собой цунами и землетрясения, а также сенсационные доказательства существования НЛО в Европе. Кроме того, другие прогнозы предполагают риск глобальной войны в конце десятилетия из-за религиозных противоречий с участием США, Ирана и Израиля.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров

Новости партнеров