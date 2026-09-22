Инвалидность теперь устанавливают по новым правилам: что изменилось после МСЭК

Человек с инвалидностью

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С 2025 года в Украине ликвидировали МСЭК и изменили правила установления инвалидности. Теперь главное для экспертов — не просто наличие диагноза, а то, насколько болезнь мешает человеку самостоятельно жить, работать и ухаживать за собой.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила эксперт в сфере здравоохранения Наталья Лисневская.

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Как теперь устанавливают группу инвалидности вместо МСЭК

По ее данным, в 2026 году статус личности с инвалидностью имеют около 3,4 миллиона украинцев. Новая система, действующая с 1 января 2025 года, сместила фокус по медицинскому диагнозу на реальные потребности пациента. Диагноз остается важным для понимания течения болезни, но не является единственным основанием для предоставления статуса.

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По словам эксперта, врачи анализируют способность человека к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, обучению, работе, контролю поведения и потребности в постороннем уходе. В зависимости от этих факторов определяется группа:

Первая группа назначается при тяжелых и стойких нарушениях, когда человек часто нуждается в постоянной помощи (серьезные проблемы с движением, зрением, психикой и т.п.).

Вторая группа предусматривает значительные ограничения, однако человек сохраняет способность ухаживать за собой и может работать при адаптации рабочего места или использования вспомогательных средств.

Третья группа устанавливается при умеренных ограничениях, когда человек остается максимально самостоятельным, но требует меньшей физической нагрузки или специальных условий труда.

«У них должны быть данные о течении заболевания, результатах обследований и лечения, стойкости нарушений. Особенно важно описать, что именно человек не может делать вообще или только с существенными ограничениями, чтобы экспертная команда смогла оценить реальное влияние состояния здоровья», — отмечает Лисневская.

Кто может получить пожизненную инвалидность

Обычно инвалидность устанавливается на определенный срок — от 1 до 5 лет. После чего пациент проходит повторную оценку. Однако в ряде случаев статус могут быть назначены пожизненно.

«В законодательстве предусмотрена возможность установить инвалидность „без определения даты последующей оценки“. Постановление №1338 содержит список заболеваний и нарушений. Но недостаточно иметь «тяжелый диагноз». Учитывают, какие нарушения есть у человека, насколько они устойчивы, могут ли функции организма восстановиться, какой прогноз и соответствует ли состояние человека установленным критериям», — отмечает эксперт.

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Что такое утрата трудоспособности и чем она отличается от инвалидности

Работоспособность бывает общей и профессиональной. Утрата профессиональной трудоспособности означает, что по болезни или травме человек не может работать по своей специальности, но способен выполнять другую работу. По приказу Минздрава №420 степень такой потери определяют индивидуально — от 5% до 100%.

Как объясняет эксперт, частичная потеря трудоспособности означает, что человек может работать, но с определенными ограничениями. При этом конкретный процент устанавливают не только по диагнозу: специалисты оценивают, насколько продолжительны нарушения здоровья и как именно они мешают человеку выполнять свои профессиональные обязанности.

Специалист добавляет, что тяжелый диагноз еще не означает полной потери трудоспособности. Нет единого правила, по которому определенная болезнь автоматически дает конкретный процент потери, ведь у разных людей одинаковое заболевание может иметь совершенно разные последствия.

«Утрата трудоспособности не всегда приводит к установлению инвалидности. Человек может иметь ограничения по выполнению конкретной профессиональной работы, но при этом сохранять способность к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д. Впрочем, когда нарушения функций организма ограничивают и другие сферы жизни, тогда могут быть основания для установления инвалидности. Опять же, если выполняются предусмотренные законодательством критерии», — отметила Наталья Лисневская.

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Дает ли утрата трудоспособности право на отсрочку от мобилизации

В вопросах военного учета необходимо различать наличие инвалидности, степень потери трудоспособности и заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Согласно действующему законодательству официально установленная инвалидность предоставляет право на отсрочку от мобилизации. В то же время, потеря профессиональной трудоспособности такого права не гарантирует.

«В то же время сам по себе установленный процент потери профессиональной трудоспособности не означает автоматического обретения права на отсрочку. Если инвалидность не установлена, вопрос годности к военной службе решается с учетом заключения ВЛК и требований военно-врачебного законодательства», — резюмировала Лисневская.

Пригодность к военной службе определяется по отдельным медицинским критериям, не зависящим от способности человека выполнять свои гражданские профессиональные обязанности.

Напомним, в Украине вместо МСЭКа заработала новая система оценивания функционирования личности. Уже создано более полутора тысяч экспертных команд. И это должно решить проблему с очередями, в которых по 6 часов могли сидеть тяжелобольные украинцы.

Также мы писали, что даже действующее заключение ВЛК не означает, что военнослужащий должен игнорировать новое заболевание, травму или резкое ухудшение самочувствия. 2026 при наличии медицинских оснований можно инициировать лечение и новый медицинский осмотр.

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