"Я запасся рисом": глава МИД Польши рассказал, как готовится к возможным кризисам

Сикорский / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна должна быть готова к новым гибридным угрозам со стороны России. Сам политик также рассказал, как подготовился к возможным кризисным ситуациям.

Об этом пишет wprost.

Реклама

«К сожалению, количество атак возросло. Это один из элементов гибридной войны, которую ведет враждебное государство, что гонится за ней», — сказал польский министр.

Реклама

Сикорский предупредил о новых провокациях

На вопрос, следует ли Польше ожидать дальнейших действий со стороны России после последних инцидентов в Украине и вблизи польской границы, Сикорский ответил утвердительно.

Он отметил, что руководители и разведывательные службы ряда стран уже предупреждают о возможности новых провокаций. По словам министра, Россия использует такие операции как часть своей тактики, поэтому Польша должна быть готова к ним.

Сикорский также заявил, что Варшава должна реагировать на подобные случаи осторожно, но вместе с тем демонстрировать устойчивость.

По его словам, Польша уже принимала дипломатические меры в ответ на действия, которые, по мнению властей, были связаны с российской диверсионной деятельностью.

Реклама

Министр подчеркнул, что у Польши есть дополнительные варианты реагирования, однако они не обязательно должны быть зеркальными.

«Мы не обязаны отвечать россиянам той же валютой», — отметил Сикорский.

Возможно ли прямое столкновение НАТО и России

Говоря о риске прямого военного конфликта между НАТО и Россией, Сикорский заявил, что окончательное решение дальнейших действий Москвы зависит от Владимира Путина.

По словам польского министра, НАТО носит оборонительный характер и не заинтересовано в прямом конфликте. В то же время страны Альянса должны иметь возможность реагировать, если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия.

Реклама

Как Сикорский готовится к возможному кризису

Отдельно министр рассказал о собственной подготовке к чрезвычайным ситуациям. Он подчеркнул, что готовность к кризисам — это не только задача государства, но и личная ответственность граждан.

Сикорский заявил, что у дома есть запас продуктов, ручной насос, а также домашние заготовки. Кроме того, он ознакомился с правилами безопасности и проверил, где находится ближайшее укрытие.

«Я запасся рисом, у меня дома есть ручной насос, а также я сварил варенье из фруктов из собственного сада. Я знаю инструкции по технике безопасности и проверил ближайшее укрытие возле моего дома. Каждый должен знать, как накладывать повязку, потому что эти знания полезны даже в мирное время», — сказал глава польского МИД.

Он также призвал граждан обращать внимание на официальные рекомендации властей.

По мнению Сикорского, если государство предупреждает население о неспокойном периоде и советует заранее подготовиться, к рекомендациям следует прислушиваться.

Ранее мы писали, что после усиления российских атак по западным регионам Украины , Польша решила дополнительно усилить систему гражданской защиты вдоль восточной границы. Варшава планирует установить более тысячи автоматизированных сирен, которые можно будет дистанционно включать в случае угрозы.

Новости партнеров